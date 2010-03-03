Kimlik tespitinde burun izi daha güvenli

T24- İngiliz bilimcilere göre kimlik tespitinde burun şeklini kullanmak parmak izinden daha güvenilir.
İngiliz bilimciler, yeni geliştirilen bir teknolojiyle terörist ve suçluların burun şekillerinden kimliklerinin belirlenebileceğini belirttiler.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, parmak izi gibi her burnun kendine özgü olduğunu söyleyen araştırmacılar, burunları tanıyacak bir bilgisayar tarayıcı teknolojisi geliştirdiklerini kaydettiler.
Teknolojiyi geliştiren Bath Üniversitesi'nden Dr Adrian Evans, burunları kimlik belirlemede kullanmanın, parmak izi veya iristen daha güvenli olduğunu, çünkü burnu saklamanın daha zor olduğunu belirtti.
Evans, yeni tarayıcı teknolojisinin terörle mücadele, yasa dışı göç, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi suçlara karşı kullanılabileceğini ifade ederek, "Photoface" adı verilen tarayıcının burnun değişik açılardan hızlıca dört fotoğrafını çektiğini kaydetti.
Teknolojinin görüntüleri, Roma, Yunan, Nubyan, Şahin ve Kalkık gibi biçimlere göre analiz ettiğini söyleyen Evans, irisin önemli bir biyometrik yöntem olduğunu, ancak doğru yakalamanın zor olduğunu ve kolaylıkla gözkapağı ile gözlüğün karanlığında kalabileceğini belirtti.
İngiliz bilim adamı, burnun ise daha kolay görüntülenebileceğini ve saklanmasının zor olduğunu belirterek, burun tanıyan bir sistemin işbirliği yapmayan bir kişinin kimliğini belirlemede ve gizli izlemede daha etkili olduğunu kaydetti.