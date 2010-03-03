Kimlik tespitinde burun izi daha güvenli

T24- İngiliz bilimcilere göre kimlik tespitinde burun şeklini kullanmak parmak izinden daha güvenilir.

İngiliz bilim adamı, burnun ise daha kolay görüntülenebileceğini ve saklanmasının zor olduğunu belirterek, burun tanıyan bir sistemin işbirliği yapmayan bir kişinin kimliğini belirlemede ve gizli izlemede daha etkili olduğunu kaydetti.