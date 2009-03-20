Kimlik numarası mı uzay projesi mi!

Yerel seçimde oy kullanımı için gerekli olması nedeniyle bir kez daha gündemde üst sıralara oturan 'kimlik numarası' aslında 1972'de temelleri atılan bir projeydi.



Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, adeta yılan hikâyesine dönen ve orijinalindeki 'havalı' ismiyle 'Mernis projesi' olarak anılan TC kimlik numarası sürecini anlattı. Özdil'in, "Sıkboğaz etme birader, bi ara alırız" başlıklı yazısı şöyle:



Yumurta kapıya dayandı...



Vatandaşın TC numarası yok!



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Ben kendi payıma, anca geçen hafta değiştirdim nüfus cüzdanımı... Sevgili kızım "yuh artık" demeseydi, gene değiştirmeyecektim. Çünkü...



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Bu proje, 1972’de başladı.



Taaa 1972’de.



İsmi pek havalı...



Mernis.



Ay üssü alfa gibi bi şey yani.



Sanırsın uzaya roket fırlatıcaz.



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Neyse...



1972’de başladı.



1976’da Devlet Planlama’da şekillendirildi.



1980’de ODTÜ’ye verildi.



1983.



1986.



1990.



1995.



Bu zaman zarfında neler oldu biliyor musunuz?



Hiç!



1996’da fizibilitesi yapıldı.



15 sene sonra...



1997’de ödenek ayrıldı!



1999’da bilgisayarları alındı.



1 sene bilgisayara baktılar...



2000’de yazılımları yapıldı.



2 sene personel eğitildi.



Geldik 2002’ye...



Pilot uygulama başladı!



Ankara Kırıkkale’de.



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"Astronot" olucaz, galiba uzaya roket fırlatıcaz zannettik ama, 30 sene sonra ola ola "pilot" olabildik yani!



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2003



2005



2008



Kanun çıktı.



TC numarası mecburi.



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Sallayan yok tabii...



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Proje başladığında işe girenler, emekli oldu çünkü... Proje başladığında başbakan olan Ferit Melen, 21 sene önce öldü. Üstelik numarasız öldü!



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Ve, 2009...



Ahali haliyle soruyor:



"Kardeş, bu no’yu mo’yu seneye alsak olmaz mı?"

