Kimlik kontrolü yapan PKK'lılara meydan dayağı

T24 - Şırnak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen PKK'lıları halk dövdü, polis kurtardı.



Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre Şırnak'ta PKK yandaşları kimlik kontrolü yapmak isteyince halk meydan dayağı attı.PKK'lıları polis kurtardı.



Geçtiğimiz haftada Şırnak'ta PKK yandaşları yapılan operasyonları protesto etmek isteyince esnaf tarafından dövülmüştü.

Sopa ve süpürgelerle dövdüler



Şehir merkezinde “kimlik” kontrolü yaparak kentte olay çıkarmak isteyen gruba,mahalle halkı müdahale etti. Çevreye molotof kokteyli ve havai fişek atarak şehri karıştırmayı amaçlayan PKK yandaşları, ellerine sopa, süpürge alan vatandaşlarca dövüldü.

KCK operasyonlarını protesto ettiler



Şırnak’taki Ömer Kabaklı Meydanı, 28 Ekim cuma günü teröre karşı bölge halkının ilk kez tepkisine sahne olmuştu. TSK’nın Hakkâri-Çukurca’da yürüttüğü operasyonları protesto etmek isteyen 25- 30 kişilik grup, ellerindeki taş ve molotoflarla yürüyüşe geçmişti. Terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyen gruba polisten önce, esnafa müdahale etmişti. Yollarını kestikleri terör örgütü yandaşlarını “Şırnak’ta huzuru bozmayın, yeter artık. Evinize gidin, başınızı belaya sokmayın. Oyuna gelmeyin” tepkisini gösterip uyarmıştı. Eylemcilerin, “Siz karışmayın, başınız belaya girer, alandan ayrılın” tehdidinde bulunduğu esnaf ise kendilerine saldırmaya kalkan grubu tekme tokat dövmüştü. Dayak yiyen eylemciler tehditler savurarak dağılmıştı. Esnafların bu davranışı yıllardır terör ve sokak gösterilerinden bıkıp usanan Şırnak halkına örnek oldu. Geçtiğimiz cuma günü KCK operasyonlarını bahane ederek ara sokaklarda toplanan 15-18 yaşlarındaki yaklaşık 40 gösterici, şehirde olay çıkarmak istedi. Ellerindeki havai fişek ve molotofları sağa sola atmaya başlayan eylemciler bazı sokakların girişini kapattı.

PKK'ya burada geçit yok



Evlerine gitmek için sokaktan geçen vatandaşlara kimlik kontrolü yapmaya kalkışan gruba mahallelinin tepkisi sert oldu. Yaklaşık 20 kişiden oluşan kadınlı erkekli grup “PKK’ya burada geçit yok. Mahallemizi hemen terk edin. Siz kimsiniz burada kimlik kontrolü yapıyorsunuz. Şehrimizi artık karıştırmanıza izin vermeyeceğiz” diyerek göstericilerin üzerine yürüdü. Eylemcilere meydan dayağı atan mahalleliler, ellerindeki molotof ve havai fişekleri de aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri gören eylemciler kaçmaya başladı. Ancak öfkesi dinmeyen mahalle halkı polislerle birlikte eylemcileri uzun süre kovaladı.



