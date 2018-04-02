T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kimlik kartını unutan müşterisinin arkasından giderken kaza yapıp öldü

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesindeki bir konaklama tesisinde müşterisinin unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için peşinden giden Selami Avcı (24), otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi

02 Nisan 2018 21:53

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesindeki bir konaklama tesisinde müşterisinin unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için peşinden giden Selami Avcı (24), otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
Kızılcahamam\'ın Akyarma mevkiinde bulunan konaklama tesisinde çalışan ve işletme sahibinin de yeğeni olan Selami Acı, dün bir müşterinin kimlik kartını unuttuğunu fark etti. Avcı, tesisten 5 dakika önce ayrılan müşterisine unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için 06 BU 7938 plakalı otomobili ile hareket etti. Selami Avcı yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araçtan yola savrulan Avcı ağır yaralandı.
2 KEZ DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI
Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Selami Avcı\'nın kalbi burada 2 kez durmasına rağmen doktorların çabalarıyla tekrar çalıştırıldı. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Avcı’nın kalbi yolda üçüncü kez durdu. Güzergâhta bulunan Kahramankazan Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürülerek müdahale edilmeye çalışan Selami Avcı, kurtarılamadı. Avcı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün memleketi Malatya\'ya gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurullah TOSUNKIZILCAHAMAM Ankara DHA ANKARAnın KızılcahamamSelami AvcıKızılcahamam AkyarmaSelami AcıdünAvcıBUKEZ DURAN KALBİAcil ServisKızılcahamam Devlet HastanesiDahaAnkara HacettepeHastanesiAvcının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24