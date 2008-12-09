'Kimlik, birliğe engel değil'

Baykal, “Kimliklerimiz, etnik kökenimiz, içinden geçtiğimiz birikimler, mezheplerimiz, inançlarımız farklı olabilir. Ama, hep birlikte milletçe ve dayanışma içinde olmamıza engel olmamalıdır” dedi.



Kurban Bayramı’nı memleketi Antalya’da geçiren Baykal, bayramların toplumun birlik ve beraberliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Baykal, şunları söyledi:

“Bayramlar, yalnız olmadığımızı, tek başına yaşamadığımızı, başka pek çok insanla birlikte ortak değerlerimiz olduğunu bir kez daha hatırlatır, düşündürür. Bu bayramın da hepimize güzel duygular yaşatmasını diliyoruz. Buna hepimizin, Türkiye’nin ihtiyacı var. Ülkemizde ve pek çok ülkede büyük acıların yaşanmakta olduğunu biliyoruz.

Böyle bir bayram gününde, bu acıların aslında ne kadar anlamsız, temelsiz, geçici nedenlere dayalı olarak yaşanmakta olduğunu hep birlikte bir kez daha düşünmeliyiz.

Farklı kimliklerimiz olabilir. Etnik kökenimiz farklı olabilir. İçinden geçtiğimiz birikimler, mezheplerimiz, inançlarımız farklı olabilir. Ama hep birlikte milletçe ve dayanışma içinde olmamıza engel olmamalıdır. Geçmişte bayram günlerinde çok acılar yaşadık. Artık umarım bunlara son verilir."

