Kimlik bilgilerini korumak için ne yapmalı?

50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanının, bilgisayar korsanları tarafından internete yüklenmesi üzerine sorulacak pek çok soru var.

Bu soruların başında, bu bilgilerin ele geçmesinin kişileri hangi noktada kırılgan hale getirdiği, bu bilgilerin ne amaçla kullanılabileceği ve bizim bunlara karşı neler yapabileceğimiz geliyor.

İnternette yayılar veri tabanında bu kişilerin TC kimlik numarası, ad, soyad, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yılı, doğum şehir, nüfus kayıt yeri ve açık adres bilgileri bulunuyor.

Bu bilgiler daha önce ele geçirilmişti. Bunun yaklaşık 6 yıl önce olduğunu belirten uzmanlar bir arama motoruna dönüştürülerek, herkesin bilgilere ulaşabileceği bir hale gelmesinin kaygı verici olduğunu söylüyor.

Bilişim uzmanı Dağhan Uzgur, "bundan sonraki aşama telefonlar için bir uygulama üretmeleri olur" diyerek sorunun büyüklüğünü dile getiriyor.

Bilişim hukuku uzmanı Gökhan Ahi ise bugüne kadar karşılarına olayın vahametini "kimlik bilgileriniz ile ilgili hükümsüzdür ilanı verebilirsiniz" diyerek, kimliğinizi kaybettiğiniz durumda yapmanız gereken işleme benzeterek anlatıyor.

2010 yılında sızdığı düşünülen bilgiler artık herkesin ulaşabileceği bir yerde, internette ve erişmek hiç zor değil.



"Onuncu sınıf dolandırıcıların hedefi haline geldik"



Peki bu nasıl bir tehlike yaratıyor bizim için?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, vatandaşlık numaralarının değiştirilmesine gerek olmadığını söyledi.

Bu durumda ne olacak? Bilişim uzmanı Uzgur da kimlik numaralarının değiştirilmesinin kaos yaratacağını düşünüyor ve tek çarenin her telefondan, kapıya gelen herkesten ve aldığınız her e-postadan şüphelenmeniz gerektiğini belirtiyor.

Uzgur, daha önce de bu bilgilerin daha karmaşık şekilde dolandırılıcılar tarafından ulaşılabilir olduğunu hatırlatıyor ve şöyle diyor: "Daha önce birinci sınıf dolandırılıcılar sızdırılan bu bilgileri deşifre edip kullanıyordu, artık onuncu sınıf dolandırıcılar bu bilgilere ulaşabilir vaziyette."

Peki uzmanların verdiği bilgiler ışığında; bu dolandırıcılar neler yapabilir? Siz ne yapmalısınız?



Telefonda dolandırıcılık



Neler yapılabilir: Telefonda sizi arayarak, kimlik bilgilerinize, yakınlarınızın isimlerine ve adresinize atıfta bulunarak sizden daha fazla kişisel bilgi paylaşmanızı isteyebilir veya resmi bir kurumdan arıyor gibi davranarak sizi dolandırmaya çalışabilir.

Siz ne yapmalısınız: Telefonda sizi herhangi bir numaradan arayan herhangi bir yabancıyı hiçbir kişisel bilginizi paylaşmamalısınız. Zira uzmanların uyardığı üzere, dolandırıcılar sizi 155 gibi Polis İmdat hattına ait numaralar üzerinden bile arıyor gibi yaparak sizden maddi taleplerde bulunabilir. Hiçbir koşulda tanımadığınız kişilerle kimlik veya banka bilgilerinizi paylaşmamalısınız.



Kapıda dolandırıcılık



Neler yapılabilir: Sızdırılan kimlik bilgileri arasında adresler de olması nedeniyle adresinize karşı ödemeli kargo gönderilmiş gibi yapılabilir. Bu kargonun bir hediye veya değerli bir gönderi olduğu söylenebilir ve sizden yüklü miktarlarda gönderi ücreti talep edilebilir.

Siz ne yapmalısınız: Göndereninden emin olmadığınız sürece, karşı ödemeli gönderildiği belirtilen her türlü gönderiden şüphelenmelisiniz.



Kimlik bilgilerinizin yüklendiği sitede adınızı aratmayın

Neler yapılabilir: Uzmanlar, kimlik ve kişisel bilgilerin yüklendiği sitede kendi adınızı aradığınızda, bu bilgileri yükleyen kişilerin sizin yaşadığınıza ilişkin bir bilgi elde edebileceğini söylüyor. Bilgilerin 6 yıl içinde sızdırıldığı düşünülürse şu an bu kayıtta olan kişilerin bütün bilgileri güncel değil. Uzmanlar, kendi isminizi sitede aratmanın bir uyaran olduğuna ve sizi muhtemel dolandırıcılıklar için riskli hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Siz ne yapmalısınız: Kendinizin veya durumunu merak ettiğiniz arkadaşlarınızın veya yakınlarınızın isimlerini aratmayın.