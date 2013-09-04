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Bilim / Teknoloji

Kalp atışlarınız şifreniz olacak

Kalp atışlarını şifre olarak kullanan bileklik ile siberalemdeki tüm hesaplarınıza erişebilecek ve bilek hareketleriyle bazı cihazları uzaktan kumanda edebileceksiniz

04 Eylül 2013 15:31

Yüz tanıma, parmak izi ve hatta beyin dalgaları, kişilerin dijital dünyadaki hesaplarını korumaları ve dijital cihazlarlarına erişmeleri için kullanıldı. Kanadalı Bionym şirketinin ürettiği Nymi adlı bileklik ise kimlik güvenliğinin geldiği son noktayı temsil ediyor.
Kalp atışlarını takip ederek sahibinin kimliğini belirleyen bileklik, Bluetooth aracılığıyla mobil cihazlara hatta otomobilinize erişmenize imkan tanıyor, kredi kartı yerine geçerek ödemeleriniz için de kullanılabiliyor.
Kişinin kimliğini belirleyebilmek için, kullanıcılar Nymi üzerinde bulunan bir alıcıya yaklaşık iki dakika boyunca basıyor. Bu esnada, bileklik ECG sinyali kaydediyor. Sinyal kaydedildikten sonra, sadece kaydedilen sinyali tanıyor.
 

El ve bilek hareketlerini de tanıyor

 
Nymi bileklik, üzerindeki tuşa bir kez basıldığında, çevresindeki uyumlu cihazlara bağlanıyor ve bilekliği takan kişiyi kalp atışlarından belirleyerek dijital hesaplarına erişiyor. Bileklik çıkarıldığında ise cihazlar otomatik olarak kilitleniyor.
Bileklik, el hareketlerine de tepki verebiliyor. Örneğin eliniğizi salladığınızda veya bileğinizi büktüğünüzde, otomobilinizin kapısını açabiliyorsunuz. Belli hareketlerle banka işlemlerine bile onay verebileceğiniz bileklik, vibrasyon özelliğiyle e-posta veya mesajları size bildirecek, LED ekranda bu mesajları görebileceksiniz.
Ön siparişleri bugün başlayan Nymi bilekliğin fiyatı da 79 dolardan başlıyor. Bileklik, iOS, Android, Windows ve Mac OS X işletim sistemleri kullanan cihazlarla uyumlu.

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