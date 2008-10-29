Kimliğini kaybetti hakkında 270 dava açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan ve 11 yıl önce nüfus cüzdanını kaybedince hakkında bugüne kadar 270 dava açılan Mürsel Satılmış'ın başı dertten kurtulmuyor. Satılmış, şimdi de GSM şirketinden gelen icra takipleriyle uğraşıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'da nüfus cüzdanını kaybedince hayatı kararan 2 çocuk babası Mürsel Satılmış (43), adına açılan 270 davadan sonra şimdi de bir GSM şirketine olan 2 bin YTL'lik borç yüzünden sıkıntıya girdi.



Borcun kendisine ait olmadığını iddia eden Satılmış, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Yaklaşık 11 yıl önce nüfus cüzdanımı İstanbul'da kaybettim. O günden bugüne kadar 270 dava açılmasına rağmen, bu davaların 100'ünden beraat ettim. Fakat şimdi de 15 gün önce Ankara 30. İcra Dairesinden bir GSM şirketine borcum olduğuna dair ödeme emri gönderildi. İki dosya olarak gönderilen ödeme emrinde faiziyle birlikte 2 bin YTL'nin üzerinde borcum olduğu belirtildi. Benim kesinlikle bu GSM şirketine ait hiç faturalı hattım olmadı. Bu borç benim adıma daha önce şirket açan şahıslar tarafından alınmıştır."



Telefon görüşmelerinin 2003 ve 2004 yıllarında yapıldığını belirten Satılmış, borçlu olarak gösterildiği telefon numaralarının kesinlikle kendisine ait olmadığını belirterek, "önceden çeklerle başım beladaydı, şimdi ise bu telefon numaraları ile başım belaya girdi. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.



İstanbul’da gözaltına alındı



Çalışmak için geçen ay İstanbul'a gittiğini, yaklaşık 25 gün kaldıktan sonra Suşehri'ne dönmek için otobüs bileti aldığını ifade eden Satılmış, otobüste kimlik kontrolü yapan ekiplerin hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle kendisini gözaltına aldığını söyledi.



Daha önceden de yaşadığı olayların benzerinin yine başına geldiğini, çıkarıldığı mahkemede heyete başından geçenleri anlattıktan sonra serbest bırakıldığını ifade eden Satılmış, ancak bu davayla ilgili olarak da bin YTL ödemek zorunda kaldığını, bu parayı yatırmadığı takdirde 3 ay hapis cezasına çarptırılacağını söyledi.



Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Satılmış, 2003 yılından bugüne kadar bu işlemler için yaklaşık 40 bin YTL harcadığını belirterek, şunları söyledi:

"İlk dosyam 2003 yılında geldi. O zamanlar maddi imkânlarımız fazla olmadığı için kendimi kurtarmak amacıyla ahırımda bulunan hayvanlarımdan satmaya başladım. Bugüne kadar tüm hayvanlarımı sattım ve maddi imkânsızlıklar içerisine düştüm. Artık köylülerimden, arkadaşlarımdan borç para alıyorum. Çünkü maddi yönden bittim."



Yaşadığı olaylar nedeniyle zamanının çoğunu adliyelerde geçirdiğini ve ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadığını söyleyen Mürsel Satılmış, "çocuklarımın rızkını artık fotoğraf ve fotokopi parasına veriyorum. Artık bıktım. Bu işler yüzünden kendime iş bile bulamıyorum. Başbakanımızdan, Adalet Bakanımızdan ve tüm yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

