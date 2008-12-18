Kimliğini kaybetti borçtan tutuklandı

Edirne’de kimliğini kaybeden ilköğretim okulu öğretmeni Tuncay Erten (42), adına kurulan şirketlerin borcu yüzünden tutuklandı.
İlköğretim okulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Erten
(42), 2 yıl önce nüfus cüzdanını kaybettiğini fark ederek, yeni nüfus
cüzdanı çıkarttırdı. Bir süre sonra öğretmenin evine bankalardan
çekilen kredilerin ödenmediğine dair ihbarnameler gelmeye başladı.
Karşı dava açtırmasına rağmen öğretmenin maaşının bir bölümüne tedbir
ve arabasına ipotek konuldu. Adına 3 ayrı şirketin kurulduğu tespit
edilen Erten, haberi olmadan Konya ve İstanbul’da
kurulan şirketlerin borçları nedeniyle açılan davayı kaybetti. Okulda
ders verdiği sırada Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil ekipler
tarafından gözaltına alınan Erten, işlemlerinin tamamlanmasının
ardından adliyeye sevk edildi. Erten, sevk edildiği mahkemece
"nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı
Cezaevine gönderildi.
Erten’in yeğeni Okan Gürkaynak ise
dayısının üzerinden kurulan şirketler aracılığıyla çeşitli bankalardan
yaklaşık 20 milyon YTL kredi çekildiği bilgisini öğrendiklerini,
dayısının kredi kartı dahi kullanmadığını belirtti.