Kimliğini kaybetti borçtan tutuklandı

Edirne’de kimliğini kaybeden ilköğretim okulu öğretmeni Tuncay Erten (42), adına kurulan şirketlerin borcu yüzünden tutuklandı.



İlköğretim okulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Erten (42), 2 yıl önce nüfus cüzdanını kaybettiğini fark ederek, yeni nüfus cüzdanı çıkarttırdı. Bir süre sonra öğretmenin evine bankalardan çekilen kredilerin ödenmediğine dair ihbarnameler gelmeye başladı. Karşı dava açtırmasına rağmen öğretmenin maaşının bir bölümüne tedbir ve arabasına ipotek konuldu. Adına 3 ayrı şirketin kurulduğu tespit edilen Erten, haberi olmadan Konya ve İstanbul’da kurulan şirketlerin borçları nedeniyle açılan davayı kaybetti. Okulda ders verdiği sırada Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil ekipler tarafından gözaltına alınan Erten, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Erten, sevk edildiği mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.



Erten’in yeğeni Okan Gürkaynak ise dayısının üzerinden kurulan şirketler aracılığıyla çeşitli bankalardan yaklaşık 20 milyon YTL kredi çekildiği bilgisini öğrendiklerini, dayısının kredi kartı dahi kullanmadığını belirtti.