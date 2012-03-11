Kimliğini çaldırdı, hayatı karardı

T24 - Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi'nde çalıştığı sırada nüfus cüzdanını çaldıran Hüseyin Kaya, dolandırıcıların adına açtığı şirketin karşılıksız çekleri nedeniyle hakkında 100'den fazla dava açıldı. Halen 72 ayrı dosyadan yargılanan Kaya, karşılıksız çekler yüzünden 200 gün hapis yattı.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kaya'nın nüfus cüzdanı 2007 yılının Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi'nde çalıştığı sırada soyunma odasına giren hırsızlar tarafından çalındı.

Hırsızlık olayını aynı gün mezbahanenin bulunduğu Çarıklı Beldesi'ndeki Jandarma Karakolu'na bildiren Hüseyin Kaya, yeni bir nüfus cüzdanı aldı.

Aradan iki ay geçtikten sonra cep telefonunun gizli numaradan aranmaya başladığını belirten Kaya, "Kendini avukat, işadamı, polis olarak tanıtan kişiler bir şirketim olduğunu söyleyerek borçlardan bahsetmeye başladılar. Bu aramalar yaklaşık 3-5 gün devam etti. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundum" dedi.

'Hayatım alt üst oldu'

Nüfus cüzdanının çalınmasından 4 ay sonra bir gün postacının kapısını çaldığını belirten Kaya, "Postacı kapımı çaldı ve o günden sonra hayatım alt üst oldu. Postacının getirdiği evrakta 'Karşılıksız çek vermekten' hakkımda icra takibi başlatılmıştı. Bir anda şaşkına döndüm. O günden beri hayatım mahkemelerde geçmeye başladı" diye konuştu.

İcra takibinden sonra olayı araştıran Hüseyin Kaya, çalınan nüfus cüzdanı ile İstanbul Tuzla'da bulunan Kaya Otomotiv isimli şirketin dolandırıcılar tarafından sahte evraklarla kendi adına devredildiğini ve sahte imzalarla çok sayıda bankadan şirket adına çek alındığını belirledi.

Avukat Uğur Bingöl ile birlikte araştırmayı sürdüren Hüseyin Kaya, ortağı olduğu şirketin Bayrampaşa'ya taşınarak Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankalardan çek defterleri aldığını ve bunların da karşılıksız olarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Bankalardan alınan çeklerin tekstil, inşaat ve otomotiv firmalarına verilen ve şirket adına bu çeklerle 10'dan fazla araba alındığını belirten Avukat Uğur Bingöl, müvekkili hakkında açılan tüm davalara itiraz etti.

Bu sırada adına "karşılıksız çek vermek"ten peş peşe davalar açılan Hüseyin Kaya'nın hem hayatını hem de psikolojisini bozdu.

100 davada yargılandı

Adına açılan şirketin piyasaya verdiği çekler nedeniyle 100'den fazla davadan yargılanan Hüseyin Kaya, 9 ayrı dosyadan toplam 200 gün hapis cezası aldı.

Çınar A Tipi ve Diyarbakır E tipi Kapalı Cezaevleri'nde hapis cezasını tamamlayan Kaya, hukuk mücadelesini sürdürmeye devam etti.

Halen 72 ayrı dosyadan yargılanmasına devam edilen Kaya'nın İstanbul'un 12 ilçesinde, Türkiye'nin 15 ilindeki adliyelerde ve Yargıtay'da dosyaları bulunuyor.

Yasa değişmeseydi 200 yıldan fazla hapisle karşı karşıya kalacaktı

Verilen karşılıksız çekler nedeniyle piyasaya yaklaşık 10 milyon TL borçlu olduğunu öğrenen Hüseyin Kaya, 3167 sayılı kanunda karşılıksız çeklerde hapis cezasını kaldıran değişiklik yapılmasaydı her 100 TL için 1 gün hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak ve borcu yaklaşık 100 bin gün hapis cezasına denk gelecekti.

Hukukçular, yasa değişmeseydi Kaya'nın 200 yıldan fazla hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Her ayın 10 günü mahkemelere gidiyor

Başına gelen olaylar nedeniyle iki işyerinden de kovulan Hüseyin Kaya, şimdi inşaatlarda gündelik işçi olarak çalışıyor. Hakkında çok sayıda icra davası olduğu için sigortalı bir işte çalışamayan Kaya, sigorta yapılması durumunda maaşının tümünün haczedileceğini söylüyor.

Günde 50 TL karşılığında inşaatlarda çalışan Kaya, her ay 10 gün hakkında açılan davalara katılmak üzere mahkemelere gidiyor. Her ay ortalama 15 kez postacının mahkeme tebligatlarını getirdiğini belirten Hüseyin Kaya, yaklaşık 30 davadan da beraat etti.

Kendisini dolandıranlarla ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunan Kaya, "Hayatım tarumar oldu. Sizin kimliğinizle, adınıza, bankalarda yüzlerce çek hesabı açılabiliyorsa kanun nizam yok demektir. İnsanın gölgesini dahi klonlayıp, kopyalayıp şirket sahibi olabiliyorlar. Hırsızlar soyunma odasında kimliğimizi çalmışlar. Çalan şahıslar sahte evraklarla İstanbul'da adıma şirket devretmişler ve çeşitli bankarlardan çek defteri almışlar. O çekleri piyasaya sürüp dolandırmışlar. Adıma düzenlenen çeki alanlar, karşılığı olmadığı beni dava ediyor. Hakkımda devam eden 72 dosya var. 4 yıldır halen adalet tecelli etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre, adıma yaklaşık 10 milyonluk dolandırıcılık yapılmış" diye konuştu.

'Türkiye vatandaşlığından çıkacağım'

İnsanların kendisini dolandırıcı gibi gördüklerini belirten Kaya, "Zaten artık kimse güvenmiyor. Çalıştığım işyerinden izin alıp sık sık mahkemeye gidiyorum. Her ay 10 kez mahkemeye gidiyorum. Çok mağdur oluyorum ve işimden olmak üzereyim. İki kez işten kovuldum. Keşke başka bir ülkede çölün ortasında yaşasaydım, deve olsaydım bundan daha iyiydi. O kadar mahkeme kağıdı geliyor ki hangi mahkemeden geldiğini dahi bilmiyorum. Eğer bu olaylar biterse Türkiye'den çıkacağım. Şu anda çıkış yasağım var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkacağım. Ben dilekçemi verip gideceğim. Başka bir ülkeye, demokrasinin, adaletin, hakkın, hukukun olduğu bir ülkeye gitmek istiyorum. Hayatım zindana döndü. Mahkemeyi kazansam dahi en yakınım bile güvenmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Ayda bin 500 TL. kazanmam gerekirken, mahkemelere gidip gelmek yüzünden 600 TL kazanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılıkla ilgili 4 kişi yargılanıyor

Bu arada Hüseyin Kaya'nın kimliğinin çalınması ve adına karşılıksız çek verilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili 4 kişinin yargılandığı ve yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.