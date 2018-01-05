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Kimliğinde '00.00.1942' yazılı kadına ilk doğum günü kutlaması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, nüfus cüzdanında doğum tarihi '00

05 Ocak 2018 19:22

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, nüfus cüzdanında doğum tarihi \'00.00.1942\' yazan 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü\'ye ilk doğum günü kutlaması yapıldı.
Eşi 2 yıl önce kanserden ölen, 3 çocuk annesi ve 7 torunu bulunan Rahmiye Ertüngü\'nün nüfus cüzdanında doğum tarihi \'00.00.1942\' yazıyor. Bayır Mahallesi\'nde oğlu İbrahim Ertüngü ile yaşayan Rahmiye Ertüngü\'ye sürpriz doğum günü düzenlendi. Hayatında ilk kez mum üfleyip, doğum günü pastası kesen Rahmiye Ertüngü, teşekkür etti. Rahmiye Ertüngü, doğum gününü bilmediği için hiç doğum gününü kutlayamadığını belirterek, \"Zaten yokmuşum dünyada. Ancak hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım. Hiçbir işimi aksatmadılar. Ne doktor ne de eczane hiçbir şey demedi. Annem ve babam cahil, doğum günümü nereden bilecek? Ağustos ayında ekin biçerken ablam beni sırtında anneme emzirmeye götürürmüş. Ağabeyimi de yazmamışlar. Bizi aynı şekilde kimliğe ikiz olarak yazmışlar. Çocuklarım, torunlarım eşimi doğum günlerinde ararlardı, beni hiç aramazlardı. Ne kızım, ne oğlum ne de torunlarım hiç aramadı. Allah razı olsun. Bugün doğum günümü kutladım. Bundan sonra doğum günüm için aramazlarsa şikayet ederim\" dedi.
İbrahim Ertüngün de bundan sonra 5 Ocak\'ta annesinin doğum gününü kutlayacaklarını, yeni alacakları nüfus cüzdanıyla bereber hataların düzeltileceğini söyledi.

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