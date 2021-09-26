Kimliği yanında değilken kaza geçirdi; Kenya'da dokuz ay komada kalan polis memuru, uyandığında firar gerekçesiyle görevden alındığını öğrendi

Kenya’da dokuz ay boyunca komada kalan bir polis memuru, uyandığında kendisinden haber alamayan polis teşkilatı tarafından görevden alındığını öğrendi.

BBC’de yer alan habere göre, bir trafik kazası yaşayan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Kimutai Lel, ülkenin en büyük hastanelerinden birinde dokuz ay boyunca komada kaldı.

Lel’den haber alamayan iş arkadaşları ve ailesi öldüğünü sandı.

Lel’in yeğeni, morglarda ceset aradıklarını söyledi ve ekledi: “Telefonu kapalıydı, öldüğünü sandık. Yılın başında ona benzeyen bir ceset için morga çağrıldık ancak parmak izleri tutmadı”

Leo, 21 Aralık 2020’de geçirdiği kazada yanında hiçbir kimlik belgesi bulunmadığı için kimliği bilinmeden hastaneye yatırıldı.

Dokuz ay boyunca komada kalan Lel, geçen hafta uyandı.

Leo, uyandığında kendisinden haber alamayan polis teşkilatındaki görevinden de çıkarıldığını öğrendi.

Daily Nation isimli haber sitesi, Lel’in ev istirahatı bittikten sonra görevine iade edilebileceğini yazdı.