Kimliği çalındı; 36 dava, 3 milyon lira borcu çıktı

İş bulma ümidiyle gittiği İstanbul’da kimliğinin çalınması sonucu, dolandırıcılar tarafından adına sahte şirketler kurulan konfeksiyon ustası Şadi Vakkas İşçi, yıllardır mahkeme mahkeme dolaşıp suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor. Hakkında bugüne kadar çeşitli illerde 36 ayrı dava açılan İşçi’nin sahte belgeler nedeniyle yaklaşık 3 milyon lira borcu olduğu iddia edildi. 7 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesinde 15 ayrı şehirde 36 mahkemeye giren İşçi, davaların hepsinden beraat etti. Ancak işçinin başı şimdi de vergi borcu nedeniyle Maliye ile dertte. Hiç gitmediği İzmir ve Uşak’ta adına açılan şirketlerin 30 bin TL vergi borcu çıkan İşçi, bu borcu ödeyemezse hapis yatacak.

Kahramanmaraş’ta yaşayan, evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki Şadi Vakkas İşçi’nin hayatını karartan olay, İstanbul’da 2003 yılında nüfus cüzdanı çalınmasıyla başladı. Gece işçi ve kardeşinin kaldığı Zeytinburnu’ndaki eve giren hırsızlar, cep telefonu, 400 dolar ve bir miktar para ile İşçi’nin kimliğini de çalarak kayıplara karıştı. Durumu Topkapı Merkez Efendi Polis Karakoluna bildiren İşçi, olaydan bir ay sonra Kahramanmaraş Nüfus Müdürlüğünden yeni kimlik çıkarttı.

2005 yılında sahte kimlik düzenlendi

Ancak İşçi’nin kimliği dolandırıcıların eline geçti. Nüfus cüzdanındaki fotoğrafı kendi fotoğrafıyla değiştiren Fikret Ş., 2005 yılında Uşak’tan nakil ilmühaberi alarak Küçükçekmece Nüfus Müdürlüğünde adına sahte kimlik düzenledi. Ardından İzmir ve Uşak merkezli 2 şirket kurup banka ve çeşitli şirketlere milyonlarca liralık karşılıksız çek dağıttı.

Görevlinin çekmecesinden 42 adet sahte kimlik çıktı

Bu arada, şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, nüfus müdürlüğünde kimliği düzenleyen kişinin çekmecesinde 42 adet sahte kimlik yakaladı. Ancak görevliye ceza verilmedi. Uşak’ta Nakil ilmühaberini veren Mahalle Muhtarıyla ilgili ise 3 ay hapis cezası ve 2 bin lira para cezası verildi.

15 ayrı ilde 36 dava açıldı

Olanlardan habersiz hayatını sürdüren İşçi, 2007 yılında Adli Sicil Kaydı almak için gitti Adliye’de, piyasayı yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını, hakkında 36 ayrı dava dosyasından yakalama emri çıkartıldığını ve mal varlıklarına ihtiyati tedbir karı konduğunu öğrenir.

Suçsuz olduğunu 7 yılda ispatlayabildi

Bir anda kendini milyonlarca liralık borç yükünün altında bulan İşçi hakkında şimdiye kadar İstanbul, Antalya, İzmir, Uşak, Konya, Karaman, Kahramanmaraş, Düzce, Bursa, Balıkesir’inde arasında bulunduğu 15 şehirde, 3167 sayılı kanuna muhalefet ederek karşılıksız çek kullanmak suçundan 36 dava açıldı. İşçi, yakalanmamak için 2 yıl süreyle ailesinden uzakta, kaçak hayatı yaşadı. Aklanmak için 7 yıl hukuk mücadelesi veren işçi en son bir buçuk yıl önceki davayı da kazanarak 36 mahkemeden beraat etti.

Kayıtlara göre piyasayı yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı görünen İşçi, film senaryolarını aratmayan hayat hikayesini şöyle anlattı:

"2003 yılında İstanbul’a çalışmak için gittim. Kardeşimin Zeytinburnu’ndaki evinde hırsızlık oldu. Gece soyulduk, paralarımızla birlikte kimliklerimizde çalındı. Cep telefonu, 400 dolar ve bir miktar para çalındı. Topkapı Merkezefendi Polis Karakolunda şikayetçi olduk. Karakoldan ifade verdiği için ilan vermeme gerek olmadığını söylediler. Olaydan bir ay sonra Maraş’ta yeni kimlik çıkarttım, tekrara İstanbul’a döndüm. 2007 yılında yurt dışına gidecektim sabıka kaydı almak için adliyeye gittim. Adliyede 3 nüsha belge verdiler. Böylelikle hakkımda 36 dava dosya açıldığını, mal varlığıma ihtiyati tedbir kararı konulduğunu ve yakalama emri çıkartıldığını öğrendim."

‘Aklanmak için 7 yıl uğraştım’

Birbiri ardına 7 yıl süren mahkemelerin ardından kendini aklayabildiğini belirten İşçi:

"Kimliğim kullanılarak İzmir ve Uşak merkezli 2 şirket kurulmuş. Maliyeye 30 bin lira vergi cezası, çeşitli miktarlarda çek, toplam 3 milyon TL borç çıktı. Aklanmak için 7 yıl uğraştım. 36 mahkeme sonucunda hepsinden aklandım. 2007 yılında Tebligat geldi, ‘3167 SYM’ bankadan bana çek imzaladığım söylendi. Çekte İstanbul yazıyordu. Benim şirketlerim olduğu ve çeklerle birçok insanların dolandırıldığını öğrendim. Daha sonra bizim hukuk mücadelemiz başladı. Bendeki kimlik sahte, diğer dolandırıcıların çıkarttığı kimlik gerçek kimlik görünüyordu. Mahkemelerle mücadelemiz başladı, bu mücadele tamı tamına 7 yıl sürdü. Hakkımda 36 dava açılmış ve 3 milyon liraya yakın borç vardı. Her bir mahkemeye çıktık, el yazı örneklerimizi, parmak izi örneklerimizi verdik, incelemelerin ardından kendimizi akladık" diye konuştu.

Maliye ile başı dertte, ödemezse 3 ay ile 1 yıl arası hapis yatacak

Mahkemelerin ardından bu kez de Maliye ile başının dertte olduğunu söyleyen işçi:

"Mahkemeler bitti bu kez de sahte şirketlerin maliye borcu çıktı. Usulsüzlük nedeniyle 30 bin lira vergi borcum görünüyor. Vergi mahkemelerine dava açtık, olumsuz sonuç aldık. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığına müracaat ettik. Şimdi oradan gelecek güzel bir haber bekliyoruz. Devletim beni bir yerde de koruyamadı, bilgilerime sahip olamadım, savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz, savcılık hareket geçti mi, geçmedi mi size bilgi vermiyor. Maliye borcu çıktı ödemezsem 3 ay ile bir yıl hapis cezası diyor. Ne yapmamız lazım" ifadesini kullandı.

‘Evden 2 yıl ayrı kaldım’

Çektiği sıkıntılı günleri gözyaşı dökerek anlatan İşçi, tutuklanmak korkusu nedeniyle eşi ve 3 çocuğundan 2 yıl ayrı yaşamak zorunda kaldığını aktardı. ‘Çok sıkıntılar çektik’ diyen İşçi şunları kaydetti:

"Yeri geldi çalışamadım. Kazandığımız 3 kuruşu avukat parasına verdik. Sorumlu olduğum bir ailem vardı, onlara da para vermek durumundaydım. Yaşadıklarım parayla ölçülmez. Yeri geldi bir öğün yemekle idare ettim. Evden 2 yıl ayrı kaldım. Çocuklarımı göremedim, bayramları ailemden uzakta geçirdim. Kimseye bir şey anlatamıyorsunuz, mahkemeler süresince avukat yakalanırsam tutuklanarak ceza evine gönderileceğimi söyledi. Bu yüzden kaçak hayatı yaşadım. İşverenler farklı gözle bakıyor, sicil kaydı yüzünden iş vermiyorlar."

İş kazası geçirdiğini ve son 6 ay çalışamadığını dile getiren İşçi, maliye borcu konusunda devlet büyüklerinden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

‘Çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım’

Şadi Vakkas İşçi’nin 17 yıllık hayat arkadaşı Meziyet İşçi (39) ise çocuklarına hem annelik hem babalık yaptığını söyledi. Eşinin dava sürecinden anlının akıyla çıktığını ifade eden İşçi, "Çocuklarıma hem annelik yaptım hem babalık. Eşim İstanbul’daydı, mahkemeler nedeniyle oraya gitmek zorunda kaldı. Yoksa tutuklanacaktı. Şimdi çok şükür 36 mahkemeden beraat aldı, ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışacağız. Maliyeden temizlenirse omzumuzdaki yükler tamamen hafifleyecek." dedi.