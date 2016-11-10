Kimler Trump'ı seçti?

Bütün dünya, özellikle de ABD seçim kampanyası süresince fazla şans tanınmayan Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardındaki nedenleri arıyor. Seçim sonrası yapılan analizlere göre, bu şaşırtıcı seçim zaferinde çok sayıda faktör etkili oldu. Araştırmacılar, Trump'ın başarısında özellikle yüksek eğitimli olmayan beyazların desteğini kazanmasını etkili olduğu görüşünde. Aynı zamanda rakibi Clinton'ın ise Afro-Amerikalıların, Latin kökenlilerin ve genç seçmenlerin yeterince desteğini almayı başaramadığına dikkat çekiliyor.

Trump'ın seçmen profili

Seçim sonrası analizlerine göre, Trump'ın seçmen kitlesinin çekirdeğini üniversite eğitimi almamış beyaz erkek seçmenler oluşturuyor. "Washington Post" gazetesi tarafından yapılan ankete göre, bu grubun yüzde 72'si Trump'ı seçti. Ancak üniversite mezunu beyaz erkekler arasında da Trump'a yüksek oranda destek verildiği görülüyor. Ankete göre, bu grubun da yüzde 54'ü seçimlerde Trump'a oy verdi. Clinton ise bu grubun sadece yüzde 39'unun desteğini almayı başardı.

Öte yandan kadınlara yönelik cinsiyetçi açıklamalarına karşın Trump'ın beyaz kadınlar arasında da destek bulduğu ortaya çıktı. Gazetenin anketine göre, üniversite mezunu olmayan beyaz kadınların yüzde 62'si Trump'ı seçti. Üniversite mezunu beyaz kadınlar arasında ise Trump'a oy verenlerin oranı yüzde 45, Clinton'a oy verenlerin oranı yüzde 51 oldu.

Siyahiler Clinton dedi

Seçim sonrası yapılan analizlerde, Hillary Clinton'ın Afro-Amerikalılardan Obama kadar destek almayı başaramadığına dikkat çekiliyor. CNN'in analizine göre, Clinton siyahilerin yüzde 88'inin oyunu almayı başarırken, siyahilerin yüzde 8'i ise Trump'ı seçti. Obama, dört yıl önce siyahiler arasında yüzde 93 oranında destek bulmayı başarmıştı. Ancak siyahi seçmenlerin oranının bu yıl 2012 seçimlerine kıyasla bir puan azalarak yüzde 12'ye düşmesinin de etkili olduğuna dikkat çekildi.

Latin kökenlilerin seçime katılım oranı düşük kaldı

Donald Trump seçim kampanyası sırasında Meksika sınırına duvar örülmesi ve ülkede çalışma izni bulunmayan milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesi gibi açıklamalarıyla Latin kökenli seçmenlerin endişelerini artırmıştı. Ancak PEW araştırma enstitüsünün verilerine göre, 27 milyon kayıtlı Latin kökenli seçmenin yarısından fazlası seçime katılmadı. Latin kökenlilerin seçmen kitlesindeki payı yüzde 11 dolayında oldu. Ayrıca Latin kökenliler arasında Clinton'ın beklenen başarıyı elde edemediğine de dikkat çekildi. Latin kökenli seçmenlerin sadece yüzde 65'inin Clinton'a oy verdiği, yüzde 29'unun ise Trump'ı desteklediği belirtildi. Obama ise Latin kökenlilerin yüzde 71'inin desteğini almayı başarmıştı.

Genç seçmenler

Seçim öncesi tercihleri merakla beklenen seçmen gruplarından biri de genç seçmenlerdi. CNN'in anketine göre, yaşları 18-19 arasında değişen seçmenlerin yüzde 55'i Clinton'ı seçerken, yüzde 37'si ise Trump dedi. Genç seçmenlerin çoğu Demokratların ön seçim sürecinde elenen adayı Bernie Senders'e destek vermişti. Obama ise genç seçmenlerin yüzde 60'ının desteğini almayı başarmıştı.

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Afp/DW, BÖ/GA