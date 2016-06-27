Habertürk yazarı Pervin Kaplan, sözleşmeli öğretmenlerin atanma kriterleriyle ilgili olarak, "Öncelikli olarak KPSS puanları dikkate alınacak, atamalar 'kadrolu atamalarda' olduğu gibi puan üstünlüğüne göre yapılacak. Ancak KPSS puanınız ne kadar yüksek olursa olsun atanacağınız anlamına gelmeyecek. Çünkü tartışmalı uygulama olan 'mülakata' girilecek, KPSS’den en yüksek puanı alsanız da mülakatta elenebileceksiniz" dedi.

Kaldırıldıktan 5 yıl sonra tekrar “eğitim sistemine” girecek sözleşmeli öğretmenliğe hem sendikaların hem de öğretmenlerin tepkisi var. “Sözleşmeli değil, kadrolu atanmak istiyoruz” diyen öğretmenler “Geçmişte denenmiş, öğretmenleri ‘ücretli köle’ haline dönüştürdüğü için uygulamadan kaldırılmış bu uygulama neden tekrar geri geliyor?” diye sorarken, eğitim sendikaları da yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel dava açma hakkını kullanacaklarını söylüyor.

Bir yandan bu tartışmalar sürerken bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlerin kimler olacağını belirlemek için çalışıyor. Sözleşmeli olarak 2017 Şubat’ında atanacak öğretmenlerde hangi özelliklerin aranacağı ve hangi kriterlere göre atamalarının yapılacağı da netleşiyor.

Peki kimler sözleşmeli öğretmen olacak ve kriterler nasıl belirlenecek?

Öncelikli olarak KPSS puanları dikkate alınacak, atamalar “kadrolu atamalarda” olduğu gibi puan üstünlüğüne göre yapılacak. Ancak KPSS puanınız ne kadar yüksek olursa olsun atanacağınız anlamına gelmeyecek. Çünkü tartışmalı uygulama olan “mülakata” girilecek, KPSS’den en yüksek puanı alsanız da mülakatta elenebileceksiniz.

Bu öğretmenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine atanması planlanıyor.Sınıf tecrübesi olanların seçilmesi düşünülüyor. Yani daha önce ücretli öğretmen olarak çalışanların atanma olasılıkları daha yüksek olacak.

Sözleşmeli öğretmenle atandıkları yerde 5 yıl kalmaları için sözleşme imzalanacak. Ancak sözleşmeleri geçmişteki uygulamada olduğu gibi her yıl yenilenecek. 5 yılın sonunda sözleşmesi sürenler performanslarına göre kadroya alınacak. Henüz belli olmayan performans kriterlerinin de neler olacağını önümüzdeki günlerde öğreniriz.

Ancak 5 yılın sonunda kadroya geçme hakkı alan öğretmenler yine tayin isteyemeyecek. 3 yıl daha atandıkları yerde çalışacak, eş özrünü yine kullanamayacak. 8 yılın sonunda tayin hakları olacak. Ancak tayin talebinin hemen gerçekleşmeyeceği dikkate alındığında bir öğretmen ortalama 10 ile 15 yıl arasında atandığı yerde kalacak. 25 yaşında atanan bir öğretmen yaklaşık 40 yaşında başka bir ile gidebilecek.

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