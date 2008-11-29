Kimler kurban kesmeli?

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş, kurbanı, zekat verecek olanaklara sahip zengin Müslümanların kesmesi gerektiğini belirterek, “yoksulların, kurban kesme yükümlülükleri yoktur. Taksit veya kredi kartıyla borçlanarak kurban kesmek, dini açıdan doğru bir davranış değildir” dedi.



Ateş, kurbanın, zekat ve hac gibi malla yapılan ibadetler arasında yer aldığını söyledi.

Bu nedenle hem kurban keseceklerin hem de kurban edilecek hayvanların taşıması gereken bir takım şartların bulunduğunu belirten Ateş, “zekat verecek boyutta zengin olan Müslümanların yılda bir kere bu ibadeti yerine getirmeleri vaciptir. Peygamberimiz bu ibadeti yerine getirmiş ve ekonomik durumu iyi olanlara da kurban kesmelerini emretmiş” diye konuştu.



Ateş, kurbanı zekat verecek boyutta ekonomik durumu iyi olan zengin Müslümanların kesmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Zekat verecek boyutta mala sahip olmayan yoksulların, kurban kesme yükümlülükleri yoktur. Fakat halkımız zengin ya da fakir olduğuna bakmaksızın borçlanarak, dertler üstlenerek hacca, umreye gitmeye çalışıp, 'başımızın gözümüzün sadakası olsun' anlayışıyla hareket etmekte, mutlaka fıtır sadakası vermeye gayret ettiği gibi, 'komşu ne der, evde çocuklar mahzun olur' gibi düşüncelerle her bayram mutlaka taksitle veya kredi kartıyla borç-dert kurban kesmeye çabalamaktadır. Bu durum dini açıdan doğru bir davranış değildir. Fakir Müslümanların böyle bir yükümlülükleri yoktur. Kendilerini ve ailelerini sıkıntıya sokacak bu tür davranışlarda bulunmaları dinen doğru değildir.”



ETİNDEN KİMLER YARARLANDIRILMALI?



Ateş, kurbanın, etinden ve derisinden akraba ve dostlardan başlanarak yoksulların yararlandırılması gerektiğini ifade etti.

“Kurbanın eti üçe ayrılarak bir kısmı aile bireylerine yedirilmeli, bir kısmı evimize gelen misafirlerimize ikram edilmeli, bir kısmı da yoksullara dağıtılmalı” diyen Ateş, şöyle konuştu:

“Yakınlarımız arasında yoksul kimse yoksa, apartmanımızdaki, sokağımızdaki, mahallemizdeki komşularımıza öncelik vermemiz gerekir. Burada da yoksul bulunmuyorsa, daha geniş çevrede tanıdığımız yoksullara yardım ve sadakamızı ulaştırmalıyız. Dul hanımlar, öksüz ve yetimler, yaşlılar, sakatlar, çalışamayacak derecede hasta olan kimseler, çalıştığı halde karnını doyuramayanlar, özellikle öğrenciler tercih edilmelidir.”

