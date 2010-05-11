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Sağlık

Kimisi içince uyur..

Bazı kişilerin alkollü içki içtikten sonra uykusunun gelmesinin bir gene bağlı olabileceği bildirildi.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, ADH1B*3 adlı gene sahip kişilerin, alkollü içki içtikten sonra uykusunun geldiğini, bu sayede bu kişilerde alkol bağımlılığına daha az rastlandığını gösterdi.


Missouri Üniversitesi'nden Denis McCarthy ve ekibi, Afrika kökenli Amerikalı gençlerin ölçülü miktarda alkollü içki içtikten sonraki davranışlarını inceledi.


İçkiyi içtikten sonra "uyuklamaya başlayan" gençlerin çoğunun ADH1B*3 genini taşıdığı görüldü.


Bilim adamları ayrıca, "Clinical & Experimental Research" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu geni taşıyanların neredeyse tamamının Afrika kökenli olduğunu da belirtti.


McCarthy, ADH1B*3 genini taşıyanlarda alkolün yatıştırıcı etkisinin, bu kişilerin alkole daha az bağımlı olmalarını açıklayabileceğini ifade etti.


Konuya ilişkin makale, Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde de yer alıyor.(Cnntürk)

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