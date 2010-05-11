Kimisi içince uyur..

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Missouri Üniversitesi'nden Denis McCarthy ve ekibi, Afrika kökenli Amerikalı gençlerin ölçülü miktarda alkollü içki içtikten sonraki davranışlarını inceledi.



İçkiyi içtikten sonra "uyuklamaya başlayan" gençlerin çoğunun ADH1B*3 genini taşıdığı görüldü.



Bilim adamları ayrıca, "Clinical & Experimental Research" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu geni taşıyanların neredeyse tamamının Afrika kökenli olduğunu da belirtti.



McCarthy, ADH1B*3 genini taşıyanlarda alkolün yatıştırıcı etkisinin, bu kişilerin alkole daha az bağımlı olmalarını açıklayabileceğini ifade etti.



Konuya ilişkin makale, Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde de yer alıyor.(Cnntürk)