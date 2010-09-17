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Yaşam

'Kimisi çıplaktı' diyen müdüre 4 yıl hapis istemi

Başkentgaz Genel Müdürü Veysel Karani Demir’e 'ölen kişinin hatırasına hakaret ettiği' gerekçesiyle dört yıl bir ay hapis cezası istendi.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - Eski Başkentgaz Genel Müdürü Veysel Karani Demir’e, Ankara’da 1 Ocak 2009 günü yedi öğrencinin öldüğü doğalgaz faciasıyla ilgili, ‘kimisi belden üstü yarı çıplak” diyerek, ‘ölen kişinin hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle dört ay-dört yıl bir ay hapis cezası istendi.




Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Savcısı Fuat Hazer, esas hakkındaki görüşünde, bu sözlerle ölen gençlerin ailelerinin rencide edildiğini, giysiler sağlık ekiplerince müdahale edilirken çıkartıldığı halde, olayın  ahlak yapısına çekildiğini söyledi.

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