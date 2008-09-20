Kiminse gelip alsın

Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde sahilde yüzer sondaj platformu bulundu. 15 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki platformun hangi ülkeye ve kime ait olduğu, ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.





Son aylarda kimyasal atık varillerinin bulunduğu Sakarya'nın Karadeniz sahil ilçelerinden Karasu'da, balıkçılar dün akşam saatlerinde sahilde karaya vuran yüzer sondaj platformu buldu. Sahile çekilen platformun kime ait olduğunu belirlemek için jandarma araştırmaya başladı.



Karasu İlçesi'nin Denizköy Mevkii'nde balıkçılar sahilde kıyıya doğru yüzen, üzerinde vinç bulunan cisim görünce jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri inceleme yaptıktan sonra sahilde denizin 2-3 metre derinliğine saplanan cisim vatandaşlar tarafından kıyıya çekildi. Yapılan araştırmada bulunan cismin dubalarla yüzen 15 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde üzerinde 3 motor ve vinç bulunan yüzer sondaj platformu olduğu belirlendi. Üzerinde hangi ülkeye ait olduğunu belirten yazı olmayan yüzer sondaj platformunun Karadeniz'de ne amaçla kullanıldığı anlaşılamadı.



Karasu jandarması platformun kime ait olduğunu tespit etmek için bölgede araştırmalara başladı.



