"Kiminle mesajlaşıyorsun" diyerek oklava ve kemerle eşinin kemiklerini kırdı, vücudunda sigara söndürdü

İzmir’in Buca ilçesinde uzun süredir eşini darp eden koca, karısının kıyafetlerini çıkarttırıp elindeki oklava kırılana kadar dövdü. Oklavanın kırılmasıyla yumruk ve kemerle eşini darp etmeye devam eden koca eşinin şikâyeti sonrası ilk başta serbest kalırken, kadının avukatı Erdal Benice’nin itiraz dilekçesi ve mağdurun fotoğraflarını vermesi sonrası tutuklandı. Olayı soruşturan savcının hazırladığı iddianamede sanık koca hakkında, "kasten ağır yaralama", "eziyet çektirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve hakaret" suçlamasıyla toplamda 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.

DHA'nın haberine göre, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83. yıl dönümünde İzmir Adliyesi’nde bir kadının 14 yıllık kocasından oklava ve kemerle öldüresiye dövülmesinin davası görüldü.

Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki S.C., bir çocuğunun babası Uğur C. (36) tarafından iddiaya göre çeşitli bahanelerle uzun süredir darp ediliyordu. Eşinin darp etmesine dayanamayan S.C., iddiaya göre başka bir ev bulup evden ayrılmak için mahalledeki emlakçıdan ev bulması için yardım istedi. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameye göre, geçtiğimiz 9 Ağustos günü, Uğur C. tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. Uğur C. eşine, ‘Sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun’ dediği, S.C.’nin de korkudan eşinin dediğini yaptığı belirtildi. Odaya giren Uğur C. eşine ‘Mırıldanma, yoksa seni öldürürüm’ diyerek yatakta uzanan eşini önce yüz üstü ardından sırt üstü yatırarak oklava ile öldüresiye dövdü. Darp edilen S.C., eşine karşı çıkmak için elini uzattığında parmağı kırıldı. İddiaya göre Uğur C. eşini döverken oklava kırıldı.

Elini kolunu sallayarak serbest kaldı, avukatın itirazı sonucu tutuklandı





Oklavanın kırılmasının ardından cani koca Uğur C., yumrukla eşini darp etti. Yumrukla da yetinmeyen şüpheli Uğur C., pantolonundaki kemerini çıkarıp kemerle eşini dövmeye devam etti. S.C.’nin bacaklarının ön ve arka bölgesi, kalçası, bilekleri oklava ve kemer darbelerinden sonra büyük yara izleri oldu. Talihsiz kadının aldığı yumruk darbeleri ile dudağı patladı. Olayın ardından darp raporu alan S.C., yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.’nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasının ardından karara itiraz eden bir dilekçe yazıp S.C.’nin darp fotoğrafları ile birlikte olayı soruşturan savcıya verdi. Avukat Erdal Benice’nin itirazları ve mağdur kadına ait verdiği darp fotoğrafların ardından savcı, şüpheli Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkardı. İlk gözaltında serbest kalan Uğur C., polis ekiplerinin emniyete daveti üzerine yine bir şey olmayacağını düşünerek emniyete geldi. Savcı sanığı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Şüpheli Uğur C., burada olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını sonra da yatıp uyuduğunu söyledi. Uğur C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayı yürüten savcı, cani koca Uğur C. hakkında , "kasten ağır yaralama", "eziyet çektirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlamasıyla toplamda 27 yıl 3 ay hapis talep ederek dava açarken, dava İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.