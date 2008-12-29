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Yaşam

Kimin tasarımı daha iyi?

Bir fikir sadece tek kişinin aklına gelmiyor. Moda dünyasında da benzer tasarımlar karşımıza çıkıyor.

29 Aralık 2008 02:00

Bir fikir sadece tek kişinin aklına gelmiyor. Esinlemeler harici tesadüfler de moda dünyasında var. Defilelerde aynı konspeti kullanan tasarımlar benzer kategorisinde yarışıyorlar.

Defilelerde bazen aynı sene bazen de farklı senelerde aynı konsept kullanılabiliyor.

Moda şovlarında çıkan fikirlerden tekrarlananlar, dev şişle örgü, kredi kartından elbise, elbiseye surat çizmek, saç yapmak, süpermen teması ve miki mouse.


Vivienne Tam, Sonbahar/Kış 2008 ve Jean-Charles de Castelbajac İlkbahar/Yaz 2009




Sonia Rykiel, İlkbahar/Yaz 2009 ve Jean-Charles de Castelbajac İlkbahar/Yaz 2009




Benjamin Cho, Sonbahar/Kış 2007 ve Sonia Rykiel, İlkbahar/Yaz 2009



Sonia Rykiel, İlkbahar/Yaz 2009 ve Jean-Charles de Castelbajac İlkbahar/Yaz 2009




Jeremy Scott, Sonbahar/Kış 2008 ve Jean-Charles de Castelbajac, İlkbahar/Yaz 2009




Jean Paul Gaultier, İlkbahar/Yaz 2008 ve Alexander McQueen, İlkbahar/Yaz 2009


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