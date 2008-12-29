Kimin tasarımı daha iyi?

Benjamin Cho, Sonbahar/Kış 2007 ve Sonia Rykiel, İlkbahar/Yaz 2009







Sonia Rykiel, İlkbahar/Yaz 2009 ve Jean-Charles de Castelbajac İlkbahar/Yaz 2009







Defilelerde bazen aynı sene bazen de farklı senelerde aynı konsept kullanılabiliyor.Moda şovlarında çıkan fikirlerden tekrarlananlar, dev şişle örgü, kredi kartından elbise, elbiseye surat çizmek, saç yapmak, süpermen teması ve miki mouse.Vivienne Tam, Sonbahar/Kış 2008 ve Jean-Charles de Castelbajac İlkbahar/Yaz 2009Sonia Rykiel, İlkbahar/Yaz 2009 ve Jean-Charles de Castelbajac İlkbahar/Yaz 2009Jeremy Scott, Sonbahar/Kış 2008 ve Jean-Charles de Castelbajac, İlkbahar/Yaz 2009Jean Paul Gaultier, İlkbahar/Yaz 2008 ve Alexander McQueen, İlkbahar/Yaz 2009