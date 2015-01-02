'Kimin onurlu olduğunu belirleme yetkisi devlette değil' diyen Piketty Onur Nişanı'nı reddetti

Yazdığı "21. Yüzyıl'da Kapital" kitabı ile dünya çapında üne kavuşan ve Türkiye'de de ilgi gören Fransız ekonomist Thomas Piketty, Fransa'nın en üst düzey ödülü olan ve Fransız devleti tarafından verilen Legion d'Honneur'ü (Onur Nişanı) reddetti. Piketty, "devletin görevi kimin onurlu olduğunu belirlemek değil" diye konuştu.

Hürriyet'teki habere göre, Piketty ödülü reddetmesinin gerekçesini ise AFP ajansına şu sözlerle açıkladı:

"Bu ödülü reddettim, çünkü kimin onurlu olduğunu belirleme yetkisinin devlette olmadığını düşünüyorum. Fransız devleti Fransa ve Avrupa'daki büyümeye odaklanırsa daha iyi olur."

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından verilen ödüle bu sene Piketty ile birlikte, 2014 Nobel Ekonomi ödülünü kazanan Jean Tirole ile Nobel Edebiyat ödülünü alan Patrick Modiano layık görülmüştü.

Bir zamanlar Fransız Sosyalist Parti'ye yakınlığı ile bilinen Piketty, son dönemde Hollande'a sert eleştiriler getirmişti.

Piketty'nin 21. Yüzyıl'da Kapital kitabı Amazon listelerinde halen üst sıraları zorluyor. Ekonomist Paul Krugman, Piketty için çığır açıcı bir ekonomist yakıştırmasını yapmıştı. Hürriyet'e Türkiye'yi değerlendiren Piketty Türkiye'deki dolar milyarderi sayısının Japonya'yı geçmesinin korkutucu olduğunu belirtmişti.