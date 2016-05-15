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Dünya

"Kimin göğüsleri daha güzel" diye kavga çıkaran iki polisten biri açığa alındı

Sutcliffe hakkında "uygunsuz davranış" nedeniyle soruşturma açılırken, Jackson için işlem yapılmayacağı belirtildi

15 Mayıs 2016 18:56

İngiltere'nin Manchester kentinde, barda kimin göğüslerinin daha çekici olduğu kavgasına girdikleri öne sürülen iki üst düzey polis yetkilisinden biri açığa alındı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Rebekah Sutcliffe adlı polis yetkilisi, polisin imajını düzeltmek için organize edilen üç günlük bir konferans için kaldıkları otelin barında Sarah Jackson adlı başka bir üst düzey polis yetkilisiyle "gürültülü" bir şekilde kavgaya tutuştu.

Kavgayı kimin başlattığı bilinmiyor. Ancak Mail on Sunday gazetesi, 46 yaşındaki Sutcliffe'in Jackson'la göğüslerini kıyasladığını yazdı.

Sutcliffe hakkında "uygunsuz davranış" nedeniyle soruşturma açılırken, Jackson için işlem yapılmayacağı belirtildi.

Manchester polisi, bu hafta bir intihar saldırısı tatbikatında eylemci kılığındaki kişinin üzerindeki patlayıcıları ateşlemeden önce "Allah-ü Ekber" diye bağırması nedeniyle tepkilere hedef olmuştu.

Teşkilat daha sonra özür yayımladı.

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