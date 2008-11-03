'Kimi, nereden kovuyorsun?'

Başbakan'ın Kürtler'in desteğini kaybettiğini ve bu nedenle paniklediğini iddia eden Türk şunları söyledi:“Partimizin durdurulmayan yükselişi AKP’nin kâbusu haline dönüşmüştür. Sayın Başbakan şimdi Kürtler'in desteğini kaybettiğini görüp paniklemeye başlamıştır. Kürtleri kontrol altında tutmayan bir AKP’yi ABD’nin de, ordunun da gözden çıkaracağını çok iyi biliyor. AKP’nin Diyarbakır ısrarı da bu yüzdendir. Ama şimdiden sayın Başbakan’a ‘geçmiş olsun’ diyelim. Siz tercihinizi çözümden yana koyarak halkın desteğini almak yerine statükocu güçleri arkanıza alarak güçlü olacağınızı sandınız. Ancak yanıldınız.”“Erdoğan’ın ırkçı bir sloganı, 'ya sev ya terk et' diye ifade ettiği cümleler tam anlamıyla bir pervasızlık örneğidir” diyen Türk şöyle devam etti:“Bu ülke ve elbette ki bayrak bu değerleri birlikle yaratan Kürtlerin ve Türklerin ortak değeridir. Bu ortak değerler hiç kimsenin tekelinde değildir. Ancak Erdoğan’ın ırkçı yaklaşımları tam bir aymazlık örneğidir.Bu vatan hepimizin ortak vatanı değil mi? Kim kimi, kimin vatanından kovuyor? Başbakan tahrik etmeye, halkın değerlerine hakaret etmeye devam ediyor. ABD’nin icat ettiği bir Başbakan’ın bu halkı kendi anavatanından kovma çağrısı, trajikomik bir durumdur. Bölünmeyi ve ayrılığı derinleştirmeye çalışan uluslararası sermayenin hizmetinde olduğu ortaya çıkmıştır.”İmralı sistemine son verilmesini gerektiğini ifade eden Türk, “İmralı çözüm için en etkin diyalog kapısı olarak görünmelidir. Türkiye daha modern, daha demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşmalıdır. Anayasal vatandaşlık tanımı içerisinde çok kültürlülüğü kabul eden bir düzenleme yapılmalıdır. Yine demokratik özerklik projesi tartışmaya açılmalı ve Türkiye için en uygun çözüm modelinde ortak bir yaklaşım geliştirilmelidir” diye konuştu.