Kimi bot ve montla kimi simitle kimi fidan dikerek uzlaştı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ADALET Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan uzlaştırmada ilginç \'cezalar\' dikkati çekiyor. Uzlaşmada, \'edim\' olarak nitelendirilen cezalar arasında Uzlaşı Ormanına fidan dikimi, TSK Vakfı, LÖSEV, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, KIZILAY\'a para bağışı, Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalarına oyuncak bağışı, fakir ve kimsesiz çocuklara mont ve bot ile yardıma muhtaç olanlara simit ve çeşitli yiyecek bağışları yer aldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, uzlaşı sistemi sonucu şüphelilerin adli ceza almadıkları ve sabıkaya işlenmediğini, mahkemelerin de iş yükünün azaldığını söyledi. Başsavcı Akın, tehdit, hakaret, sükuneti bozma, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mala zarar verme, kasten yaralama, basit yaralama, darp, dolandırıcılık gibi söz konusu davalarda Adliyeye gelen soruşturma evraklarının yüzde 10\'dan fazlasının uzlaşma kapsamında olduğuna dikkati çekti.

Abdülkadir Akın, \"Adliyeye gelen soruşturma evraklarının yüzde 10\'undan daha fazlasının uzlaşma kapsamında kaldığı görülmektedir. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 10 bin evrak uzlaşma bürosuna gönderildiğini ve 6 bin civarında dosyanın uzlaştırmayla neticelendirildiğini söyleyebilirim. 6-7 mahkemeden tasarruf edilmiş olduğunu gözlemliyoruz. Adalet Bakanlığı 70 bin evrakı uzlaştırmayla neticelendirmeyi hedeflemektedir. Kayseri adliyesi 2017 yılı içinde 9 bin civarında soruşturma evrakı uzlaştırma bürosuna göndermiş,5 bini uzlaşmayla neticelenmiş bin civarında evrak da hala uzlaştırmacılarda görüşülmektedir\" dedi

UZLAŞMADA İLGİNÇ CEZALAR

Kayseri Adliyesi Uzlaştırma Bürosunca, arabulucu avukatlar vasıtasıyla çözümlenen evraklarda şüphelilere verilen ilginç cezalar dikkati çekti. Cezalar arasında şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına, Kızılay\'a, LÖSEV\'e, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine para bağışı, çocuk yuvalarına oyuncak ve yiyecek yardımı, bakıma muhtaç kişilere sabah kahvaltısında 350 adet simit, Orta dereceli okullara kitap bağışı, 5 ay önce meydana gelen basit yaralamalı trafik kazasındaki tazminat, uzlaşı ve arabuluculuk yöntemi sayesinde ilkokul öğrencilerine 2 bin 675 TL karşılığında kışlık mont ve bot olarak döndü. Olay 27 Temmuz\'da Talas Caddesi Fakülte ışıklar kavşağında Mevlüt Kuzucu sevk ve idaresindeki 34 EF 8991 sayılı otomobilin yaya olarak karşıdan geçmeye çalışan Emel Özat’a çarparak yaralanmasıyla sonuçlandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaya konu olmadan çözülmesi için Arabuluculuk çerçevesinde uzlaştırmacı avukat kazaya yol açan ve Konya’da oturan sürücü Mevlüt Kuzucu ile hafif yaralanan Emel Özat\'ı uzlaştırdı. Sürücü, kusuru karşılığında Sahra- Galip Özsan İlkokulunda yardıma muhtaç ögrencilere 2 bin 675 bin TL karşılığında mont ve bot alıp, giydirdi.

UZLAŞI ORMANI OLUŞTURULDU

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonrası, Talas ilçesi Alidağı mevkiinde , Türkiye\'de bir ilk olmak üzere Uzlaşı Ormanı oluşturuldu. Bazı şüphelilerde işledikleri suçta uzlaşıya varılması sonucu bu ormana fidan başı 10 TL ödeyerek,ağaçlandırmaya katkıda bulundu.



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