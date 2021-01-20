Kimi 65 yaş altı, kimi zengin: Koronavirüs aşısında 'imtiyaz' tartışması

Yeni tip Koronavirüs salgınında aşılama sürecine geçildi. Çin’den gelen 3 bin doz Sinovac aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü vatandaşlara yapılmaya başlandı. Aşı Türkiye’ye gelmeden önce bazı siyasilerin aşı olduğuna yönelik iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanları'nın, “Sıramı bekleyeceğim, önce sağlık çalışanları aşı olmalı” açıklamasıyla ‘aşıda öncelik’ tartışması başladı. Sosyal medya fenomenleri Nusret ve CZN Burak’ın Dubai’de Koronavirüs aşısı olmasının ardından, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun da Türkiye’de aşı vurdurması, sosyal medyada ‘imtiyaz’ tartışmalarını alevlendirdi.

Dün, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun Koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Sağlıkçı ya da 65 yaş üstü grupta olmadığı bilinen Hacısalihoğlu'nun aşı olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine Hacısalioğlu, "Üniversitenin rektörü olarak; Diş ve Tıp Fakülte ve Hastanelerinde mesaisi olan bir çalışanım. Aşı sıralaması, sağlık sektöründe, idarecisinden sekreterine kadar mesaisi olanlar içindir. Ben de onlardan biri olarak aşı olabildim. Merak edenlere ve konuyu çarpıtanlara açıklamamdır..." diye açıklama yaptı.

Öte yandan Saltbae (Tuzlama) hareketiyle ünü dünyaya yayılan işletmeci Nusret Gökçe’nin de Dubai’de Koronavirüs aşısı olurken yaptığı paylaşımları dikkatleri çekmişti.

Nusret'in ardından CZN Burak da aşı olduğunu duyurdu. Ünlü işletmeci, "Korona aşımızı olduk hayırlısı olsun inşallah en yakın zamanda bu pandemiden kurtuluruz" dedi.

Nusret ve CZN Burak gibi isimlerle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun Koronavirüs aşısı olması sosyal medyada tartışılırken Gazete Pencere’de söz konusu durum “Parası var-tanıdığı var” manşetiyle eleştirildi.

Eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın da aşı olduğu ortaya çıkmıştı. Özata, "Ne Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı olmamın ne de Meclis Üyesi olmamın bugün aşı olmamla bir alakası yoktur. Gurur duyarak yaptığım mesleğim avukatlık gereği Eskişehir’deki üç hastanenin vekili veya danışmanı olmam sebebiyle sağlık sektöründe hizmet sağlayanlar kategorisinde değerlendirmeme sebep olmuş ve aşı olma hakkı doğmuştur. Ben de her sorumlu vatandaşın yapmasını beklediğimiz gibi sıram gelince Covid aşısı oldum. Bu konuyu merak edenlere sağlıklı günler dilerim" açıklamasında bulunmuştu.

TIKLAYIN - Eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı, avukat Fatih Özata, "Üç hastanenin danışmanı olduğu" için aşı olmuş!