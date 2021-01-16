Eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı, avukat Fatih Özata, "Üç hastanenin danışmanı olduğu" için aşı olmuş!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) karşı aşılama başladı. ‘Devlet büyüklerinin’ sıraları henüz gelmeden vatandaşa örnek olma sebebiyle sağlık çalışanlarından önce aşı yaptırmaları tartışılırken, eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nın da aşı olduğu ortaya çıktı.

Özata'nın 65 yaş üstü ve sağlıkçı olmamasına rağmen aşı olması öncelik sırasındaki soru işaretlerini beraberinde getirdi. CHP’li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından " Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır” diye sordu.

Yarkadaş, bir başka paylaşımında Avukat Özata’nın kendisine verdiği, “Barış Bey merhaba, merak ettiğiniz konu il ilgili kısa bir açıklama yapayım. Ne Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı olmamın ne de Meclis Üyesi olmamın bugün aşı olmamla bir alakası yoktur. Gurur duyarak yaptığım mesleğim avukatlık gereği Eskişehir’deki üç hastanenin vekili veya danışmanı olmam sebebiyle sağlık sektöründe hizmet sağlayanlar kategorisinde değerlendirmeme sebep olmuş ve aşı olma hakkı doğmuştur. Ben de her sorumlu vatandaşın yapmasını beklediğimiz gibi sıram gelince Covid aşısı oldum. Bu konuyu merak edenlere sağlıklı günler dilerim” yanıtını paylaşarak şunları kaydetti:

“Özata gerçek bir sağlık neferiymiş de haberimiz yokmuş! Veterinerler bile aşı olamazken, hastane avukatı oluyor. Fatih Bey'i nöbete de bekliyoruz! AKP'li Özata, Eskişehir'de uzun bir süre SGK anlaşması yapılmayan GürLife Hastanesi'nin avukatlığını üstleniyor. SGK engeli böylece aşılıyor. Sonra da rabbim verdikçe veriyor! AVUKAT Özata, taşeron sağlıkçıların bile kapsamında olmadığı E-NABIZ'a girerek aşı oluyor! Eşitlik?”