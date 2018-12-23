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Yaşam

“Kim seks yaparken daha dayanıklı” iddiası ölüme götürdü

140 dolar için iddiaya girdiler...

23 Aralık 2018 11:51

Nijerya'da Davy ve Loveth çiftinin, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için girdiği iddia ölümle sonuçlandı.

Nijerya'da Davy ve Loveth çifti, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için önce tartıştı, ardından cevabı öğrenmek için bir otel odasına yerleşmeye karar verdi.

Zayıf partnerin kim olduğunu bulmak için iddiaya giren çift, kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği konusunda anlaştı.

Hürriyet'in aktardığına göre iddia için yarışa başlayan çift kazananı ilk altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy, bir süre sonra partnerinin üzerine düştü.

Davy'nin cansız halde yattığını anlayan Loveth, otel yönetiminden yardım istedi. Davy yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi.

 

 

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