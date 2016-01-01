Kim refah vaat etti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un televizyondan

yayınlanan yeni yıl mesajında uluslararası yalnızlığa

düşen fakir ülkesindeki hayat standardını yükseltmeyi vaat

etti. Kim, “Kore İşçi Partisi hayat standardının

yükseltilmesine mutlak öncelik vermektedir, ekonomik

gelişmeye yeniden yön vermeliyiz”, dedi. Kışkırtma

karşısında ‘kutsal savaştan’ kaçmayacakları tehdidini

yineleyen Kuzey Kore lideri ülkesinin tartışmalı nükleer

silah programına ise konuşmasında değinmedi.

“Saldırganlar ve kışkırtıcılar bize hafifçe dokunsalar

dahi adalet ve milli birleşme uğruna acımasız kutsal

savaşı başlatmakta tereddüt etmeyiz”, diyen Kuzey Kore

lideri öncelikle ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri

tatbikat yapmalarını eleştirdi. iki Kore devleti

arasındaki sınırda gerginliği azaltıcı anlaşmaya ters

düşen faaliyetlerde bulunmaması hususunda Seul yönetimini

uyardı, ancak diyaloga açık olduğu mesajını da verdi.

Koreler arası görüşmelerde Pyöng Yang’ı temsil eden ve

trafik kazasında öldüğü açıklanan Kim Yang Gon Kuzey Kore

devlet başkanının yeni yıl konuşmasından bir gün önce

devlet töreniyle toprağa verilmişti. Kim Yang Gon’un

ölümünün, düşman kardeş devletler arasındaki gerginliğin

azaltılması açısından büyük bir kayıp olduğu belirtiliyor.

Babası Kim Jong İl’in ölümünden sonra 2011 yılında devlet

başkanlığına yükselen Kim Jong Un otoriter yönetimiyle

ağırlığı ekonomik kalkınmaya vermişti. Onun direktifiyle

üretici ve devlet işletmeleri üzerindeki kontroller

gevşetilmiş ve çok sayıda özel ticari bölge kurulmuştu.

Kuzey Kore İşçi Partisi’nin 35 yıllık aradan sonra ilk kez

yapılacak olan mayıs ayındaki genel kongresinde Kim’in

bundan böyle izleyeceği siyasi rota hakkında ayrıntılı

açıklamalarda bulunması bekleniyor.