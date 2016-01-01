Kim refah vaat etti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un televizyondan
yayınlanan yeni yıl mesajında uluslararası yalnızlığa
düşen fakir ülkesindeki hayat standardını yükseltmeyi vaat
etti. Kim, “Kore İşçi Partisi hayat standardının
yükseltilmesine mutlak öncelik vermektedir, ekonomik
gelişmeye yeniden yön vermeliyiz”, dedi. Kışkırtma
karşısında ‘kutsal savaştan’ kaçmayacakları tehdidini
yineleyen Kuzey Kore lideri ülkesinin tartışmalı nükleer
silah programına ise konuşmasında değinmedi.
“Saldırganlar ve kışkırtıcılar bize hafifçe dokunsalar
dahi adalet ve milli birleşme uğruna acımasız kutsal
savaşı başlatmakta tereddüt etmeyiz”, diyen Kuzey Kore
lideri öncelikle ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri
tatbikat yapmalarını eleştirdi. iki Kore devleti
arasındaki sınırda gerginliği azaltıcı anlaşmaya ters
düşen faaliyetlerde bulunmaması hususunda Seul yönetimini
uyardı, ancak diyaloga açık olduğu mesajını da verdi.
Koreler arası görüşmelerde Pyöng Yang’ı temsil eden ve
trafik kazasında öldüğü açıklanan Kim Yang Gon Kuzey Kore
devlet başkanının yeni yıl konuşmasından bir gün önce
devlet töreniyle toprağa verilmişti. Kim Yang Gon’un
ölümünün, düşman kardeş devletler arasındaki gerginliğin
azaltılması açısından büyük bir kayıp olduğu belirtiliyor.
Babası Kim Jong İl’in ölümünden sonra 2011 yılında devlet
başkanlığına yükselen Kim Jong Un otoriter yönetimiyle
ağırlığı ekonomik kalkınmaya vermişti. Onun direktifiyle
üretici ve devlet işletmeleri üzerindeki kontroller
gevşetilmiş ve çok sayıda özel ticari bölge kurulmuştu.
Kuzey Kore İşçi Partisi’nin 35 yıllık aradan sonra ilk kez
yapılacak olan mayıs ayındaki genel kongresinde Kim’in
bundan böyle izleyeceği siyasi rota hakkında ayrıntılı
açıklamalarda bulunması bekleniyor.