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Kim, neresini garantiliyor?

Dünyaca ünlü yıldızlar, şöhretlerini borç bildiklerini önemli yerlerini garanti altına alıyor.

07 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünyaca ünlü yıldızlar, şöhretlerini borç bildiklerini önemli yerlerini garanti altına alıyor. Business Insider dergisi, bu ünlü isimlerin sigortalattıkları yerleri yazdı.

Dergiye göre; Jennifer Lopez, ünlü kalçalarını 27 milyon dolara sigortalattı. Ünlü şarkıcı, yaşlandıkça kalçasının formunun bozulmasından endişe ediyor.

Futbolcu David Beckham, kariyerini tehdit edecek bir sakatlığa karşı bacaklarını 151 milyon dolara sigortalattı.

Bacaklarını garanti altına alan diğer bir isim ise 2.2 milyon dolarla Alman asıllı manken Heidi Klum...

67 yaşındaki Tom Jones, 7 milyon dolar karşılığında sigortalattığı göğüs kıllarıyla herkesi şaşırttı. Jones, kadınların sürekli gömleğine saldırdığını, bu yüzden kendisini garanti almak istediğini söylüyor.

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