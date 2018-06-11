Kim ne kadar bayram ikramiyesi aldı?

Hükümetin 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye açıklamasının ardından sözü edilen paralar geçen hafta yatırıldı. Fakat bin TL olacağı söylenen ikramiye her emekliye aynı miktarda ödenmedi.

Uzmanlar ikramiye oranının emeklilik şartlarına göre değiştiğini ifade etti. Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Sosyal İş Sendikası Uzmanı Onur Bakır, dul ve yetim gibi hak sahiplerinin hisse oranında maaş aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Emekli aylığa alanlara bin TL ödendi. Ancak emekli aylığı dışında ‘dul ve yetim aylığı’ gibi aylıklar da var. Örneğin annesini kaybettiği için yetim aylığı alan ya da eşini kaybettiği için dul aylığı alanlara ikramiye hissesine göre yani aylık oranı üzerinden ikramiye ödendi. Diyelim ki uygulamada dul aylığı alan biri, yüzde 75 oranında alıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesi de yüzde 75 oranından yatırılıyor ve 750 TL. alıyor. Örneğin yetim aylığı alan bir kız çocuğu düşünelim. Başka hak sahibi yoksa yüzde 50 oranında alıyor. Ödenecek bayram ikramiyesi de 500 TL. oluyor. Yani emekli ikramiyesi alanlar bin TL. aldı ama dul ve yetim aylığı alanlar 50 TL. aldı. Yine benzer şekilde örneğin emekli değil ama iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş, dolayısıyla ‘sürekli iş göremezlik ödeneği’ alıyor. Bunlar da gelir bağlanmasına esas sürekli iş göremezlik derecesi oranında aylık alıyor. Örneğin iş kazası geçirdi. Yüzde 65 iş göremez hale geldi. O zaman ikramiyeyi de 650 TL. üzerinden alıyor.”

Farklı emekli grubuna farklı ödeme

Akademisyen Aziz Çelik ise farklılığın iki farklı emekli grubu olmasından kaynaklandığını belirtti: “İki tür emekliden birincisi doğrudan işçinin kendisi. Bu kişi doğrudan emekli. İkincisi de hak sahibi. Yani eşi, çocukları gibi hak sahipleri var. Bayram ikramiyelerinde emeklilerin kendileri açısından bir sorun yok. Ama hak sahipleri, emekli aylıklarını sigortalıya göre daha düşük aldıkları için örneğin eşi yüzde 75 alıyorsa verilen tutar da değişebiliyor. Yani bütün emeklilere ikramiye eşit verilmiyor. Emeklinin kendisine bin lira veriliyor fakat hak sahiplerine aldığı emeklilik oranında ikramiye veriliyor. Fark bundan kaynaklanıyor. Fark olduğu doğru ama örneğin eşi hayatını kaybeden biri yüzde 75 oranında alıyor. Dolayısıyla bin TL’nin de 750 TL.’si yatırılıyor.”

Muhalefet ne demişti?

Başbakan Binali Yıldırım 15 Mayıs 2018 tarihli grup toplantısında muhalefetin her emekliye farklı miktarda ikramiye verileceğine yönelik açıklamalarına verdiği yanıtta “Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil” demişti.

Emekliye her bayram öncesi bin TL ikramiye verileceği ilk açıklandığında İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Her emekliye bin TL verilmeyecek, kimilerine 300 TL, kimilerine ise 500 TL verilecek, bunun da nedeninin maaş farkıdır" açıklamasını yapmıştı.

CHP'den de benzer açıklamar gelmiş her emekliye bin TL ikramiye verilmeyeceği ifade edilerek ve AK Parti’nin daha önce emekliye ikramiye tekliflerini Meclis’te reddettiğini hatırlatılmıştı.