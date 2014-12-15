Samanyolu Yayın Grubu yönetici ve ekran yüzleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya gelerek Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundular. Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdür Yardımcısı Rıdvan Kızıltepe yaptığı açıklamada, "Kim ne iftira atarsa atsın gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var" ifadelerini kullandı.

Samanyolu Yayın Grubu yönetici ve ekran yüzlerinin 14 Aralık operasyonuna ilişkin Vatan Caddesi önünde yaptıkları açıklamalar şu şekilde:

Rıdvan Kızıltepe - Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdür Yardımcısı:

- Hayatında silahla, terörle değil rüyalarında, hayallerinde yer olmayan ,insanlara kurgu ve manipülasyon uygulanmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz.

- Kim ne haksızlık yaparsa yapsın, kim ne iftira atarsa atsın gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

- Allah'ın izniyle ve kuvettiyle biz doğru bildiğimiz bu yoldan şaşmayacağız.

Yunus Aylıdere- Yapımcı:

- Darbeler döneminde çok sayıda filmler yapıldı, Ancak hiçbir senarist ve yönetmen bir sinemadan dolayı gözaltına alınmadı. Bu söylenenler 2 bölümde geçiyor ve sadece 5 kelimeden ibaret. Bunu herkesin bilmesini isteriz.

Murat Kesgin- Samanyolu Programlar Müdürü:

- Senarist ve yönetmenleri gözaltına aldılar ama bilinmedir ki asıl senaryoyu kendileri yazdılar. Bu yapılanlar bir senaryodur ve tutmayacaktır.

Nihat Özdemir - Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdür Yardımcısı:

- Hidayet Bey'in sonuna kadar arkasındayız. Üzerimize düşen vazife neyse sonuna kadar yerine getireceğiz.

Mehmet Şeyho - Spor Müdürü:

- Bu kurumun kurulduğu gündem bu yana felsefesi faydalı olmaktır. Türkiye'de bayrağı indirenlere gösterilen müsammaha 160 ülkede bayrak dalgalandıranlara gösterilmedi.

Üzeyir Aydın - Mehtap Tv Genel Yayın Yönetmeni

- Elbet hukuk Türkiye'ye biz kez daha dömnecek ve adlet tecelli edecek biz buna inanıyoruz. Ümdimiz bir an önce bu sürecin sonlanması.

Abdullah Bağ - Samanyolu Yayın Yönetim Direktörü

- Biz bu cefaları çekmeye hazırız. Hiç bir zaman korkmadık ve susmayacağız. Hepimiz bir Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı'yız.

Asım Yıldırım - Spiker

- Biz ikiyüzlü olmadık, maske takmadık, Dün ne dediysek aynısını diyoruz. Yazdıklarımız ve söylediklerimizle korkmuyoruz. Çünkü doğruyu söylüyoruz. Gölge etme başka ihsan istemiyoruz senden.

Murat Yeni - Sunucu

- Allah'ın izniyle burada verilen ifadenin hiçbir önemi yok. Önemli olan Hakk'ın huzurunda verilen ifadedir.

Fatih Gök - Samanyolu Yayın Grubu Başkan Yardımcısı

- Biz milletimizi birleştirmeye çalışıyoruz. Birileri de ayrıştırmaya çalışıyor ama başaramayacaklar. İnşallah bu süreç geçecek.