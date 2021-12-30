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Spor

Kim-Min Jae'ye Napoli kancası

Napoli'nin ara transfer döneminde öncelikle bir stoperi kadrosuna katmaya çalışacağı aktarıldı

30 Aralık 2021 09:53

Serie A'da liderliği Inter'e kaptıran Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etmek için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre, Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi listesine aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bir süredir takip ettiği Min-Jae'yi listesinde üst sıralara yazdı.

Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde temasa geçmesi beklenen Napoli, transferin ekonomik şartlarını öğrenecek. Napoli savunmasının belkemiği olarak görülen Kalidou Koulibaly'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve Kostas Manolas'ın da satışıyla birlikte Napoli, ara transfer döneminde öncelikle bir stoperi kadrosuna katmaya çalışacak.

 

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