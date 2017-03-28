Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorudan dönüldü!

Oyuncu Murat Yıldırım'ın sunduğu 12 sorudan oluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına İstanbul'dan katılan 30 yaşındaki Emre Toraman 250 bin TL'lik ödüllü 11. soruya kadar geldi. Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü mezunu Toraman bu anı 20 yıldır beklediğini söyledi.

Yıldırım'ın "Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisi tarihte yaşanmış gerçek bir gündür?" sorusunu yönelttiği Toraman, "Hep beraber 1 milyonluk soruyu görelim istiyorum. Kendim için şımarıklık yapıp telefon jokerini oraya saklamak istiyorum. Yarışmanın hakkını vermiş olurum" dedi ve telefon joker hakkını kullanmadı.

"Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisi tarihte yaşanmış gerçek bir gündür?" sorusuna "29 Şubat 1900" cevabını veren Emre Toroman 250 bin TL'lik ödülü kaybetti. 30 yaşındaki yarışmacı böylelikle 15.000 TL'lik ödülle yarışmadan ayrılmış oldu. Sorunun doğru cevabı ise 29 Şubat 1600 olarak açıklandı.

Yıldırım'ın sunuculuğunda ilk kez 1 Milyon'luk sorunun eşiğinden dönülen yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.