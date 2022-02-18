Kim Milyoner Olmak İster'e alternatif skeç 'Kim Geçinmek İster?'

Güncel olayları ele alarak skeçler çeken Rıdvan Kevrek, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini ve vatandaşa gelen zamlı faturaları çektiği bir skeçle eleştirdi. 'Kim Milyoner Olmak İster' bilgi yarışmasının alternatifi bir skeç çeken Kevrek, yarışmada doğru bilinen soruların karşılığında elektrik, doğal gaz faturası ve ev kirasının ödenmesine yönelik ödüller koydu.

Rıdvan Kevrek'in kendi adını taşıyan Youtube kanalında yayınladığı 'Kim Geçinmek İster' skecinde; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KDV indirimi kararını, ekonomik krizi ve zamlı gelen faturaları konu etti.

Skeçte, yarışmacıya "KDV yüzde 8’den yüzde 1’e düşerse ne olur?" sorusunu soran Kevrek, sorunun yanıtlarına şu şıkları koydu:

"A: İyi olur, B: Değişen hiçbir şey olmaz, C: Fiyatlar yükselmeye devam eder, D: Fiyatlar düşer"

Soruların ödülleriyle de ekonomik krize gönderme yapıldı

Skeçte doğru soruların karşılığında ise yarışmacıya vaad edilen ödülleri Kevrek şöyle açıklıdı:

"Birinci soruyu bilirseniz su faturanızdan, ikinci soruyu bilirseniz elektrik faturanızdan , üçüncü soruyu bilirseniz doğal gaz faturanızdan, dördüncü soruyu bilirseniz veresiye borcundan, beşinci soruda ise ev kirası borcundan kurtuluyorsunuz."