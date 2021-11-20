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Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de Harvard öğrencisinin elendiği soru sosyal medyada gündem oldu

20 Kasım 2021 19:45

Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Harvard Üniversitesi’nde okuyan Yunus Enç'in elendiği soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de Harvard Üniversitesi öğrencisi Enç'in elendiği soru tartışma konusu oldu.

Yarışmaya katılan Yunus Enç adlı genç, Harvard Üniversitesi'nde okuduğunu belirtti. Yarışmacı, üçüncü soruda karşısına çıkan, "Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?" sorusuna cevap verdi.

Yarışmacı bu soruda telefonla joker hakkını kullandı. Enç, soruya "C- İtalyanca ve Fransızca" cevabını verdi. Doğru cevabın "A şıkkı- İngilizce ve Almanca" çıkmasıyla yarışmacı yarışmadan elendi.

"İngilizce'nin iyi olduğunu düşünüyorum"

Yanlış cevabı veren yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu, "Harvard'da okuduğun için İngilizce'nin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yarışmacı, "İngilizcem iyi doğru. Ama demek ki güvenmemek gerekiyormuş" diye konuştu.

Kenan İmirzalıoğluYunus EnçKim Milyoner Olmak isterHarvard
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