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Kim, kime ihanet etti

Tuğçe Kazaz, Türkiye'de Ramin Matin ile görüntülenince eşi Yorgo Seitaridis de vatandaşı Apostolia Zoi ile birlikte olmaya başladı

02 Mart 2009 02:00

Tuğçe Kazaz, Türkiye'de Ramin Matin ile görüntülenince eşi Yorgo Seitaridis de vatandaşı Apostolia Zoi ile birlikte olmaya başladı. Ancak Yorgo'nun Apostolia ile 1.5 yıl önce tanışması kafaları karıştırdı. 

Dört ay önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tuğçe Kazaz, uğruna din değiştirdiği eşiyle sorunlar yaşadığını ancak boşanmanın söz konusu olmadığını söylemiş, ardından "Cin Geçiti" filmindeki görüntü yönetmeni Ramin Matin ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. 'Kazaz eşini aldatıyor' haberleri çıkınca Yorgo Seitaridis'in, ünlü Yunan şarkıcı Apostolia Zoi ile yeni bir ilişkiye başladığı haberi Yunan medyasına yansıdı.

İlişkilerini gizli tuttular

Yorgo, eski eşine nazire yaparcasına geçtiğimiz hafta Apostolia ile Okey dergisine mutluluk pozları verdi. Dergi 'sıcak hikâye' olarak duyurduğu bu aşk için "İlişkilerini gizli tuttular" başlığını kullandı. Habere göre Yorgo, Apostolia ile yaklaşık 1.5 yıl önce bir programda tanıştı. Şimdi Yunan basınında 'ilk kim ihanet etti' tartışması başladı.

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