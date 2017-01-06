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Kim Kardashian’ın 'orak-çekiç'li tişörtünün fiyatı belli oldu

Kardashian’ın giydiği nostaljik tişörtün dünyaca ünlü Fransız giyim markası Vetements tarafından 50 adet üretildiği ifade edildi

06 Ocak 2017 21:38

ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian’ın Los Angeles’taki bir bale okulunu ziyareti sırasında giydiği orak-çekiç’li kırmızı ‘sweatshirt’ sosyal medyada ilgi uyandırdı.

TV yıldızı Kardashian’ın, rap şarkıcısı eşi Kanye West ve kızı North ile Fındıkkıran balesini izlemek için Los Angeles Bale Okulu’na gittiği sırada giydiği kırmızı sweatshirt kolunda Sovyetler Birliği’nin sembollerinden orak-çekiç bulunuyordu.

Kardashian’ın giydiği nostaljik sweatshirt’in dünyaca ünlü Fransız giyim markası Vetements tarafından 50 adet üretildiği ve 770 dolardan (yaklaşık 2800 TL) satılan ürünün kısa sürede tükendiği öğrenildi. 

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Kim Kardashianorak çekiçsovyetler birliği

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