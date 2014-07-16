Kim Kardashian'ın Hollywood oyunu 200 milyon dolar kazandıracak

'Kim Kardashian: Hollywood' oyununun GLU Mobile INC'ye bu sene 200 milyon dolar kazandırabileceği tahmin ediliyor. Sadece Hollywood yıldızı Kim Kardashian adının geçmesi bile oyunun iTunes ve Google Play'de milyonlarca indirmeye sebep olmuş durumda. Oyun başta ücretsiz olarak başlayıp daha sonra oyun içi satın almalarla bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, 'Kim Kardashian: Hollywood' oyununun GLU Mobile INC'ye bu sene 200 milyon dolar kazandırabileceği tahmin ediliyor. Sadece Kim Kardashian adının geçmesi bile oyunun iTunes ve Google Play'de milyonlarca indirmeye sebep olmuş durumda. Oyun başta ücretsiz olarak başlayıp daha sonra oyun içi satın almalarla bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Kim Kardashian adının geçtiği oyunun bu yıl 200 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu kadar büyük bir rakamın bu kadar basit bir oyundan gelmesi Kim Kardashian isminin ne kadar etkisine dikkatler çekiliyor.