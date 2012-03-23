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Kim Kardashian'ı una buladılar

Dünyaca ünlü Reality şov yıldızı Kardashian yeni parfümünün tanıtımını yapmak için dün Los Angeles’taydı

23 Mart 2012 12:56

 

 
T24 - Reality şov yıldızı Kim Kardashian Los Angeles'ta yeni parfümünün tanıtımını yaparken saldırıya uğradı
 
Kimliği belirsiz bir kadın, oyuncunun üzerine beyaz bir madde atarak kaçtı. Maddenin un olduğu belirlendi. Dünyaca ünlü Reality şov yıldızı Kim Kardashian yeni parfümünün tanıtımını yapmak için dün Los Angeles’taydı. Londra Oteli’nde gerçekleşen organizasyona katılan ünlü oyuncu kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçtiğinde hiç beklemediği bir şey oldu.
 
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Kimliği açıklanmayan bir kadın Kardashian’ın üzerine beyaz bir madde attı. Baştan aşağıya beyaza bürünen Kardashian güvenlik görevlileri tarafından bir odaya götürüldü. Otele çağrılan itfaiye ekipleri Kardashian’ın üzerine atılan maddenin un olduğunu belirtti. TV yıldızı kıyafetini değiştirdikten sonra tanıtıma kaldığı yerden devam etti.  Saldırıyı gerçekleştiren kadın tutuklanarak güvenlik güçleri tarafından götürüldü.
 
 

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