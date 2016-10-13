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Kim Kardashian'ı Paris'te soydular!

Fransa'nın başkenti Paris'te polis kıyafeti giyen soyguncular, Kim Kardashian'ın 11 milyon dolarlık mücevherlerini çaldı

13 Ekim 2016 16:07

Paris Moda Haftası için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Amerikan reality şov yıldızı Kim Kardashian kaldığı lüks apartmanda soyuldu.

Sabaha karşı 02.30'da Kim Kardashian'ın kaldığı apartmanı basan iki silahlı soyguncu, önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

Polis üniforması giyerek soygunu gerçekleştiren iki saldırgan, Kim Kardashian'ı bağlayarak banyoya kilitledi.

ntv'nin haberine göre; güvenlik görevlisi ile Kim Kardashian'ı etkisiz hale getirdikten sonra soygunu gerçekleştiren saldırganlar 11 milyon doğerinde mücevher ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Soygun sırasında Kim Kardashian'ın eşi Kanye West ABD'nin New York kentinde konser veriyordu. Şarkıcı soygun olayını duyduktan sonra konserini yarıda kesti.

Soygun esnasında Kim Kardashian'ın 3 yaşındaki kızı North ile 10 aylık erkek bebeği Saint'ın odada bulunmadığı açıklandı.

Soyguncuların Kim Kardashian'ı silahla tehdit ettikleri, ünlü yıldızın büyük korku yaşadığı ancak fiziksel saldırıya uğramadığı belirtildi.

Olay sonrası Kim Kardashian polis karakoluna giderek ifade verdi. Fransız polisi her yerde soyguncuları arıyor.

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