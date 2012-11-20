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Kim Kardashian'ın 'İsrail' mesajı tepki çekti

Kardashian'ın, Gazze saldırısıyla ilgili 'İsrail için dua ediyorum' şeklindeki tweeti tepki alınca, takipçilerinden özür dileyerek, tweetleri sildi

20 Kasım 2012 20:10

Ermeni asıllı dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ın, İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası "İsrail için dua ediyorum" mesajı, tepkilere neden olunca Kardashian, özür dilemek zorunda kaldı.

Kardashian, Gazze saldırısıyla ilgili "İsrail için dua ediyorum" şeklinde tweet attı. 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Kardashian'a tepki gelince, ünlü yıldız bu defa da, "Filistin ve dünyadaki herkes için dua” ediyorum” mesajlarını attı.

Fakat tepkilerin sürmesi devam edince Kardashian, takipçilerinin üzülmemesi için, Gazze saldırısıyla ilgili attığı iki "tweet"i de sildi ve kişisel blogunda özür mesajı yayınladı.


'Takipçilerim rencide oldu'


Bazı takipçilerinin "tweet"ler yüzünden rencide olduğunu ifade eden Kardashian, takipçilerinden özür dileyip "tweet"leri sildiğini belirtti.

Kardashian mesajının devamında “Tweetleri yayınlamadan önce fikirlerimi de belirtmeliydim. Dini ve politik görüşleri ne olursa olsun binlerce masum kişi bu çatışmanın içinde. Onları için dua ediyorum” dedi.


Murdoch'da tepki almıştı


Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch da geçtiğimiz cumartesi günü yazdığı "tweet" yüzünden özür dilemek zorunda kalmıştı.

Murdoch, uluslararası haber ajansı AP ve Amerikan televizyonu CNN'i kastederek, “Niçin Yahudilere ait medya kuruluşları her krizde bu kadar İsrail karşıtı bir tavır sergiliyor?” mesajı atmıştı.

Gelen tepkilerin ardından, ABD ve İngiltere'de birçok gazete ve televizyonun sahibi olan Murdoch bir özür mektubu yayınlamak zorunda kaldı.

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