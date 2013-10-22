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Kim Kardashian'a evlenme teklifi

Bu hafta 33’üncü yaşına giren Kim Kardashian, erkek arkadaşı Kanye West’ten en anlamlı doğum günü hediyesini aldı

22 Ekim 2013 14:29

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ve şarkıcı Kanye West çiftinin nişanlandığı açıklandı.
 
E! News sitesinde yer alan habere göre West, arkadaşları ve aile üyelerinin önünde Kardashian’a evlenme teklifi etti. West romantik teklif için San Francisco şehrindeki beyzbol stadyumunu kiralayarak, kapattı. 50 kişilik bir orkestranın Lana Del Rey'in 'Yound and Beautiful' şarkısını çaldığı öğrenildi.

İlk kez 2012’de birlikte görülen çiftin, Nort West adını verdikleri 4 aylık kızları var. Kim Kardashian, 72 gün evli kaldığı bir önceki eşi Kris Humphries ile sürdürdüğü boşanma savaşı Haziran ayında sonlanmıştı.

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