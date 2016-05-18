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Kim Kardashian’a ‘ajanlık’ suçlaması

İran Devrim Muhafızları, Kardashian’ı Instagram üzerinden ajanlık yapmakla suçladı

18 Mayıs 2016 21:18

İran Devrim Muhafızları, ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian’ı ‘Instagram ajanı’ olmakla suçladı.

Sputnik’in Iran Wire sitesinden aktardığı haberine göre İran Devrim Muhafızları Organize Siber Suçlar Birimi sözcüsü Mustafa Alizade, Kim Kardashian’ın sosyal medya paylaşım sitesi Instagram için çalıştığını ve ‘İslam için uygunsuz bir yaşamın yansıtıldığı fotoğraflarıyla gençleri cezbetmek için oynanan karmaşık bir oyuna’ hizmet ettiğini söyledi.

Alizade “Instagram yönetimi ünlü bir model olan Kim Kardashian’dan bir şeyleri normalleştirmesini istiyor. Gençler hedef alınıyor. Yabancılar aileleri hedef alıyor” ifadelerini kullandı. Konuyu ‘ciddi şekilde ele aldıklarını’ belirten Alizade, ayrıca Kardashian’ın Instagram’dan bu iş için para da aldığını öne sürdü.

Bu arada Organize Siber Suçlar Birimi’nin sosyal medyada Batı tarzı kıyafetlerle paylaştığı fotoğraflar nedeniyle bazı kişileri incelemeye aldığı iddia ediliyor. İran’da Elna Golroh isimli bir vatandaşın Instagram’ı çok fazla kullandığı gerekçesiyle tutuklandığı gelen bilgiler arasında.

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