Kim Kardashian ve Kanye West çifti ilk evlerini aldı

Geçtiğimiz günlerde bebek sahibi olacaklarını açıklayan ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ile erkek arkadaşı şarkıcı Kanye West, birlikte yaşayacakları evi satın aldı. Çift, Kaliforniya’da bulunan ev için 11 milyon dolar ödedi.

Kardashian ile West çifti, birlikte yaşayacakları evi seçti. Yakında bebek sahibi olacak olan çift, Kaliforniya’nın Bel Air bölgesinde 11 milyon dolara bir ev satın aldı.

Magazin sitesi TMZ’nin haberine göre, yaklaşık 1000 metrekare genişliğindeki ev dev kapılarla çevrelenen özel bir alanda yer alıyor.



Komşuları Jennifer Aniston



Çiftin, en yakın komşularından biri ise Hollywood’un ünlü oyuncusu Jennifer Aniston olacak.

West, geçtiğimiz hafta konseri sırasında kendisini izleyen Kardashian'ı göstermiş ve "bebeğimin annesi için alkış lütfen" diyerek hayranlarına bebek haberini vermişti.