Kim Kardashian ve Kanye West altı yıllık evliliğin sonunda evleri ayırdı

Rapçi Kanye West ile reality yıldızı Kim Kardashian'ın altı yıl süren evliliklerinin bitme noktasına olduğu belirtildi. Çiftin ayrı yaşadığı ve çift terapisi aldığı öğrenildi.

NBC News'a konuşan aile kaynakları, West çiftinin bir süredir ayrı yaşadığını söyledi. Çiftin evliliklerini kurtarmak için çift terapisi de aldığı belirtildi. Kim Kardashian'ın California'da çocuklarla kaldığı, Kanye West'in Wyoming'de yaşadığı öğrenildi.

Kaynaklar, dört çocuğu olan çiftin henüz boşanma konusunda resmi bir adım atmadığını söyledi. Kanye West'in kalabalık Kardashian ailesini sevdiğini de ekledi.

Kanye West bu yaz ABD Başkan adayı olduğunu açıklamış ve rapçinin başarısız girişimi boyunca çiftin pek beraber görülmediği dikkati çekmişti.