Kim Kardashian, 'taşıyıcı anne' iddiasına selfie pozu ile yanıt verdi

İkinci çocuğuna hamile olan 34 yaşındaki reality show yıldızı Kim Kardashian, çıplak selfie pozunu kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Kardashian, bu şekilde gerçekte hamile kalmadığı, taşıyıcı anne yöntemiyle ikinci bebeğine sahip olacağı yolundaki söylentilere de son noktayı koymuş oldu. Hürriyet'in haberine göre TV yıldızı, fotoğrafını filtrelemediğini, photoshop ve özel ışıklandırma kullanmadığını da belirtti.

Rap yıldızı Kanye West ile evli olan kim kardashian, sosyal medyada infial yaratan pozunu "Önce benim hamilelik için çok zayıf olduğumu söylediler. Şimdi de sahte hamilelik için çok şişman olduğumu söylüyorlar. Bazı günler yemek yemeden önce fotoğraflarım çekildi ve daha zayıf göründüğüm söylendi. Bazı günler de yemekten hemen sonra görüntülendim ve daha şişman olduğum konuşuldu. Herkesin bedeni farklıdır, herkesin hamileliği çok farklıdır. Ben her evrede kendi bedenimi sevmeyi öğrendim. Gittikçe daha da irileşeceğim ve bu çok güzel. "

Kim Kardashian, notunda hamile kadınların bedenlerinin doğacak çocuğun cinsiyetine göre farklı göründüğünü de belirterek , her ne olursa olsun bu mucize için Tanrı'ya minnettar olduğunu belirtti. Kardashian, hakkında çıkan dedikoduları umursamadığını da ekledi.

Kim Kardashian ve Kanye West iki yaşındaki kızları North'a bir kardeş getirmek istediklerini aylar öncesinden açıklamışlardı. Hatta Kardashian ailesiyle birlikte rol aldığı TV programında hamile kalmak için bir günde yüzlerce kez seks yaptıklarını da belirtmişti.

Kardashian'ın paylaştığı foto şöyle: