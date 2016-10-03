Kim Kardashian silahlı soyguna uğradı!

Amerikan reality şov yıldızı Kim Kardashian Fransa'nın başkenti Paris'te kaldığı lüks apartmanda soyuldu. Polis kıyafetleri giyen soyguncular ünlü yıldızın 11 milyon dolar değerindeki mücevherlerini alarak kayıplara karıştı. Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan Kim Kardashian'ın soygunda fiziksel zarar görmedi.

NTV’nin haberine göre, Paris Moda Haftası için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Amerikan reality şov yıldızı Kim Kardashian kaldığı lüks apartmanda soyuldu.

Sabaha karşı 02.30'da Kim Kardashian'ın kaldığı apartmanı basan iki silahlı soyguncu, önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

Polis üniforması giyerek soygunu gerçekleştiren iki saldırgan, Kim Kardashian'ı bağlayarak banyoya kilitledi.

Güvenlik görevlisi ile Kim Kardashian'ı etkisiz hale getirdikten sonra soygunu gerçekleştiren saldırganlar 11 milyon değerinde mücevher ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Soygun sırasında Kim Kardashian'ın eşi Kanye West ABD'nin New York kentinde konser veriyordu. Şarkıcı soygun olayını duyduktan sonra konserini yarıda kesti.