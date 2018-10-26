Kim Kardashian: Seks sorunum var

Eşi Kanye West ile ayrılık iddialarını özel hayatını daha çok koruyacağını söyleyerek yalanlayan reality şov yıldızı Kim Kardashian buna rağmen cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Kim Kardashian ve Kanye West çifti için boşanma iddiaları tekrar gündeme geldi. Çift geçen haftadan itibaren tekrar alevlenen iddiaları yalanladı.

Kardashian son katıldığı televizyon programında özel hayatını daha korunaklı tutacağını söylese de Richardson Magazine mikrofonlarına cinsel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Aslında göründüğümün ve toplumda yaşadıklarımın aksine seks konusunda çok güvensiz ve utangacım" diyen Kim Kardashian, zaman zaman sekse veda aşamasına geldiğini itiraf etti.

50 kişi önüne çıkıp çekinmeden soyunabileceğini söyleyen tv yıldızı "Ancak yatakta kendime güvenimi kaybediyorum ve inanılmaz utangacım" diye konuştu.

"Seks sorunum var"

Kim Kardashian doğum sonrası 30 hatta 40 kilo aldığını hatırlatarak "Aslında özel hayatımda çok tutucu bir karakter sahibiyim. Toplum imajımda ise bambaşka biriyim. İki karşıt duygular içerisindeyim. Kısacası seks sorunumun olduğu kanısındayım" dedi.