Kim Kardashian: Sağlık sebebiyle kalçama enjeksiyon yaptırıyorum

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian sedef hastası olduğu için kalçasına enjeksiyon yaptırdığını söyledi. İki çocuk annesi yıldız, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi. Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.

NTV'deki habere göre, Kardashian "İlk olarak annem Kris bacaklarımdaki lekeleri gördü ve benim sedef hastalığına yakalanmış olabileceğimi söyledi” dedi.

Ünlü yıldız o sırada gittiği doktorun kendisine çare olarak kortizonlu iğne yaptığını belirterek, "Sonra da kalçamda dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar olacağını söyledi. Hatta bana ‘Herkes kalçana implant yaptırdığını düşünecek’ dedi. Gerçekten de onun söylediği çıktı" diye konuştu.

Kortizon iğnelerinin yarattığı çıkıntıların o dönemde Miami'de katıldığı bir partide giydiği elbiseden fark edildiğini anlatan Kardashian, kendisiyle ilgili "kalça implantı" söylentilerinin de o dönemde çıktığını ifade etti.

"Bu benimle ilgili çok fazla bilinmeyen bir gerçek” diyen Kardashian, “Sedef hastalığı yüzünden birkaç yılda bir kortizon iğnesi oluyorum" şeklinde konuştu.

Canlı yayın esnasında Kardashian'ın itiraf ettiği bir başka konu da ellerinin daha genç görünmesi için lazer uygulamasına başlamayı planladığı oldu.

"Ellerim yaşlı görünmeye başladı" diyen Kardashian, bu durumu da lazer tedavisiyle düzelttirmeyi planladığını sözlerine ekledi.